Leipzig (ots) -Der Krebs Campus erhält ein Jahr nach seiner Gründung den SHINE A LIGHT Award auf Deutschlands größter Convention von und für Krebsbetroffene - der YES!CON am 4. Mai in Berlin.Der Krebs Campus ist eine Plattform, die Betroffenen und Angehörigen fundiertes Wissen, Unterstützung und praktische Werkzeuge im Umgang mit Krebs vermittelt. Dr. Babett Baraniec ist promovierte Biologin, Medizinpädagogin und seit 11 Jahren an metastasiertem Leberkrebs erkrankt. Damit vereint sie medizinische Expertise und Patientenperspektive."Ohne meine medizinische Kompetenz wäre ich heute nicht mehr am Leben." - Dr. Babett BaraniecAus dieser persönlichen Erfahrung gründete sie gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian Miedtank den Krebs Campus. Er zielt darauf ab, durch Pateintenedukation und Gemeinschaft ein glückliches und aktives Leben mit Krebs zu ermöglichen. Dr. Babett Baraniec teilt ihre Lebensgeschichte mit Krebs offen in den sozialen Medien, um Betroffenen und Angehörigen Mut und Zuversicht zu geben.Der Krebs Campus ist nicht nur eine Informationsquelle, sondern eine Lernplattform, die Betroffene und Angehörige zu Experten ihrer Erkrankung macht. Er entwickelt leicht verständliche Videokurse, Arbeitsbücher und Formulare, um das Wissen direkt in den Krebsalltag zu integrieren. Des Weiteren finden Betroffene sowie Angehörige eine große, aktive Community für den regelmäßigen Austausch und die Unterstützung im Umgang mit der Krankheit.Dadurch schließt der Krebs Campus eine große Versorgungslücke im Gesundheitssystem. Obwohl bereits 2018 im Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz speziell für chronisch Erkrankte gefordert, gibt es bisher keine weiteren Programme zur Selbstmanagement-Förderung für an Krebs erkrankte Menschen.Der Krebs Campus ist unabhängig und finanziert sich im Wesentlichen durch seine Mitglieder. Die Bezahlbarkeit ist Dr. Babett Baraniec sehr wichtig, um allen Betroffenen den Zugang zu ermöglichen.Webseite: https://krebscampus.org