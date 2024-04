Nach einer positiven Entwicklung zu Wochenbeginn zeichnet sich beim DAX am Dienstagmorgen eine leichte Korrektur ab. Vor Markteröffnung wird der deutsche Leitindex auf etwa 18.270 Punkte taxiert. Dies entspricht einem Minus von rund 0,3 Prozent. Folgende Themen könnten die Kurse am deutschen Aktienmarkt zudem bewegen.1. Zurückhaltung an der Wall StreetAm Montag zeigte sich eine bemerkenswerte Zurückhaltung ...

