Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Unerschlossenes Potenzial, bedeutende Erträge: Der erstmalige Fond mit Präsenz in Israel wird von erfahrenen weiblichen General Partnern geführt und zielt auf unerschlossene Möglichkeiten in der Frauengesundheit in Europa, den USA und Israel ab.Wir freuen uns, das erfolgreiche erste Closing von KIDRON (https://kidron-capital.com/) Capital Assets bekannt geben zu dürfen, ein bedeutender Meilenstein als führender Venture-Capital-Fonds, der sich der Frauengesundheit widmet. Angeführt von zwei weiblichen Generalpartnern mit tiefgreifender Investitions- und Branchenexpertise im HealthTech-Sektor, positioniert sich KIDRON einzigartig an der Schnittstelle von bahnbrechender Gesundheitsinnovation und unerschlossenem Investitionspotenzial. Unsere primäre Mission ist es, hervorragende Renditen für unsere Investoren zu generieren, indem wir die umfangreichen, jedoch oft übersehenen Möglichkeiten im Bereich der Frauengesundheit nutzen.Unsere Investitionstätigkeit erstreckt sich über drei Schlüsselgeographien - Europa, die USA und Israel. KIDRONs Portfolio umfasst eine vielfältige Auswahl an Sektoren, einschließlich medizinischer Geräte, Diagnostik, digitaler Gesundheitslösungen, Therapeutika und Dienstleistungen. Diese strategische Vielfalt gewährleistet unsere Fähigkeit, verschiedene Aspekte der Frauengesundheit zu beeinflussen, während wir Innovation, positiven Wandel und herausragende Renditen für unsere Investoren vorantreiben.Der Fonds hat erstmalige Investitionen in bahnbrechende, in den USA ansässige Unternehmen getätigt, die alle darauf ausgerichtet sind, erhebliche Renditen zu generieren:- Beyond Medicine: Wegbereiter im Bereich der Langlebigkeit mit innovativen Lösungen, die die menschliche Gesundheitsspanne neu definieren, indem sie auf die mitochondriale Gesundheit abzielen, die Hautverjüngung verbessern und Symptome der Menopause lindern.- Portal: Revolutioniert einen 1-Milliarden-Dollar-Markt mit einer vereinfachten, skalierbaren Lösung für Onkologiekliniken, unterstützt von einem bewährten Team mit sechs Ausstiegen an Branchengiganten wie Medtronic und BD. Portals Ansatz verbessert den Zugang zur Pflege und die Lebensqualität für Frauen, die mit Krebs konfrontiert sind, und signalisiert ein starkes Potenzial für Investorengewinne.- Renal Guard: Die einzige klinisch validierte Lösung zur Verhinderung von akutem Nierenversagen (AKI), ein erhöhtes Risiko für Frauen bei Herzoperationen. Mit seiner CE-Zulassung, ersten Verkäufen und Untersuchungen in den USA setzt Renal Guard neue Standards in der Pflege, gewährleistet die Gesundheit und Sicherheit von Frauen bei gängigen chirurgischen Eingriffen und verspricht erhebliche Renditen für Investoren.Investieren Sie in die Zukunft der Frauengesundheit: Werden Sie Partner von KIDRON Capital, um hohe Renditen zu erzielen und einen Unterschied zu machen.Entdecken Sie mehr unter: https://kidron-capital.com/.Für Medienanfragen und weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Maria Gajda HorowitzGründungs- und geschäftsführende Partnerinmaria@kidron-capital.comMobil: + 972 505983766Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2381623/Kidron_Capital_Assets_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/kidron-capital-assets-gibt-ersten-closing-des-vc-fonds-fur-frauengesundheit-bekannt-302110632.htmlOriginal-Content von: Kidron Capital Assets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174262/5752679