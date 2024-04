Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -AIMobile stellt heute sein neuestes Edge-KI-Produkt vor; AIM-Edge QC01 wurde mit dem Ziel entwickelt, Edge-KI-Technologien zu demokratisieren und ein breiteres Spektrum von Anwendungen mit zugänglicher Einstiegs-Rechenleistung zu ermöglichen. Der AIM-Edge QC01 wird von einem Qualcomm® QCS6490-Prozessor angetrieben und ist mit Multi-OS-Unterstützung und USB/LAN-Anschlüssen für den Kameraanschluss ausgestattet. Sein kompakter, lüfterloser Formfaktor macht ihn ideal für eine einfache Implementierung und flexible Anwendungsszenarien. AIMobile stützt sich auf fast zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Edge-KI und fügt darüber hinaus markterprobte KI-Modelle hinzu, um die Markteinführungszeit für Partner zu verkürzen. Die AI Edge Box wird am Stand von Qualcomm Technologies (Nr. 161, Halle 5, NürnbergMesse) auf der Embedded World vorgeführt. Neben dem Box-Formfaktor stellt AIMobile auch ein System on Module (SOM) auf Basis des QCS6490-Prozessors zur Verfügung.QCS6490 ist für IoT-Lösungen optimiert. Ausgestattet mit der Qualcomm® Kryo 670-CPU und einem Qualcomm® Hexagon-Prozessor mit KI-Beschleunigerarchitektur bietet die Lösung leistungsstarke Verbindungen und Rechenleistung und ist speziell für industrielle und kommerzielle IoT-Anwendungen konzipiert. Durch die Verwendung des QCS6490 erreicht die NPU des QC01 eine Geschwindigkeit von bis zu 2,7 GHz und beschleunigt die kombinierte KI-Leistung auf bis zu 13 TOPS. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Stromverbrauch und die lange Lebensdauer im Vergleich zu ähnlichen Industrieprodukten.Durch die Nutzung der KI-Modelle von AIMobile bietet QC01 vielseitige Anwendungen in verschiedenen vertikalen Märkten, darunter intelligenter Einzelhandel, intelligente Sicherheit, intelligenter Transport, intelligente Gebäudeinfrastrukturen, intelligente Stadtinitiativen, intelligente Hauseinrichtungen und Flottenmanagementsysteme. Durch die Integration von KI-Technologie werden die Sicherheitsmaßnahmen verbessert, die Kundenbindung erhöht und die Kosteneffizienz gesteigert. Zu den vielfältigen Anwendungsszenarien gehören die Analyse von Warteschlangen zur Optimierung des Kundenflusses, die Erkennung von Ausrutschern und Stürzen bei der Erstversorgung, die Zählung von Fahrzeugen für das Verkehrsmanagement und die Überwachung von Kühltüren zur Gewährleistung der Produktfrische und zur Optimierung der Bestandsverwaltung."AIMobile hat seit seinem Debüt mit Qualcomm Technologies an verschiedenen IoT-Lösungen gearbeitet und ist davon überzeugt, dass die Technologien von Qualcomm immer einen entscheidenden Beitrag leisten", so Timothy Chang, Präsident von AIMobile, "Wir fühlen uns sehr geehrt, erneut mit Qualcomm Technologies auf dem ständig wachsenden Gebiet der KI zusammenzuarbeiten. Mit dem QCS6490-betriebenen QC01 wollen wir eine breite Palette von Anwendungen erschließen, bei denen Rechenleistung und Budget perfekt aufeinander abgestimmt sind.""Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit AIMobile bei der Einführung des AIM-Edge QC01, der von unserem QCS6490-Prozessor angetrieben wird. Diese innovative Edge-KI-Box bietet einer breiten Palette von Anwendungen eine erschwingliche Einstiegs-Rechenleistung und ermöglicht die Demokratisierung von Edge-KI-Technologien", so Dev Singh, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung und Leiter von Building, Enterprise & Industrial Automation, Qualcomm Technologies, Inc. "Wir sind stolz darauf, Teil dieses bahnbrechenden Vorhabens zu sein und freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die es auf die Branche haben wird."Informationen zu AIMobileAIMobile wurde von den beiden branchenführenden Unternehmen Inventec Corporation und Advantech Co. mit der gleichen Vision gegründet, Industrien der nächsten Generation mit intelligenten Technologien zu unterstützen. Mit seinen soliden Wurzeln aus der jahrzehntelangen Mobilitäts- und Konnektivitätserfahrung bei Handheld-Geräten zielt AIMobile darauf ab, Industriekunden intelligente Handheld- und Edge-Computing-Lösungen mit modernster integrierter Hard- und Software anzubieten.Kontakt:Kontakt zu dieser NachrichtUSA: Edward King, E-Mail: king.edward@inventec.com, M: 408-796-8212Rest der Welt: Danny Chang, E-Mail: chang.danny@inventec.com, M: +886-937-195-569Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Qualcomm, Adreno und Hexagon sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381162/AIMobile.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aimobile-stellt-eine-innovative-edge-ai-box-mit-qualcomm-technologie-vor-302110287.htmlOriginal-Content von: AIMobile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174261/5752678