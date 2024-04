FourKites wurde das vierte Jahr in Folge als Führer im Gartner Magic Quadrant für Echtzeit-Transportvisibilitätslösungen für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision anerkannt

Das führende Unternehmen für Supply Chain Visibility in Echtzeit, FourKites gab heute bekannt, dass es im vierten Jahr in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Real-Time Transportation Visibility Platforms* (RTTVPs) 2024 ausgezeichnet wurde Gartner bewertete für seinen Bericht sieben Anbieter, und FourKites wurde als Führer sowohl für seine Umsetzungsfähigkeit als auch für Vollkommenheit der Vision anerkannt.

FourKites, die weltweit größte Plattform für globale Transparenz, verfolgt täglich über 3,2 Millionen Sendungen pro Tag über alle Verkehrsträger hinweg und verbindet die globalen Lieferketten Lieferketten von mehr als 50% der Fortune 500, darunter Kunden wie Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, Cargill, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnesita und Eastman. 2023 verzeichnete FourKites einen Zuwachs von 25% gegenüber dem Vorjahr bei den Kunden jetzt insgesamt über 1.500 einen Zuwachs von 31 im Carrier-Netzwerk und ein Wachstum von 37 bei den angeschlossenen Einrichtungen. Letztere umfassen nun mehr als 3,2 Millionen Einzelanlagen auf der ganzen Welt.

"Wir fühlen uns geehrt, erneut als führend von Gartner ausgezeichnet zu werden", sagt FourKites-Gründer und CEO Mathew Elenjickal. "Im vergangenen Jahr haben wir nicht nur unseren Wachstumskurs beibehalten, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem wir langfristige finanzielle Unabhängigkeit mit einem Nullverbrauch und positivem Cashflow geschaffen haben. Dank unseres unermüdlichen Engagements für kundenorientierte Innovationen konnten wir einen beispiellosen ROI erzielen, während unsere beschleunigten Kundensupport-Prozesse sicherstellen, dass wir für unsere Unternehmenskunden langfristig der beste Partner bleiben. Auch in Zukunft werden wir die Grenzen der Supply-Chain-Transparenz weiter verschieben und unsere Kunden in die Lage versetzen, die Komplexität der heutigen globalen Lieferketten mit Zuversicht zu meistern."

Als Pionier der Echtzeit-Transportvisibilität 2014 war FourKites das erste Unternehmen, das die Echtzeit-Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg ausdehnte, vom Hof bis zum Lager und darüber hinaus. Zu den branchenweit ersten Produktinnovationen von FourKites gehören der Echtzeit-Anlagenmanager Dynamic Yard; der End-to-End-Tracker für internationale Seetransporte Dynamic Ocean; der patentierte KI-gestützte ETA-Prognostiker Smart Forecasted Arrival; und der automatisierte Universal-Terminplaner Appointment Manager

Darüber hinaus ist FourKites die einzige Visibility-Plattform, die eine Lösung zur Verfolgung des gesamten Auftragslebenszyklus anbietet, Order Visibility die bereits während des Auftragsplanungsprozesses Einblicke und Warnungen liefert lange bevor eine Sendung abgeholt wird. Erst kürzlich hat FourKites den generativen KI-Assistenten Fin AI auf den Markt gebracht, der Kunden dabei hilft, verborgene Erkenntnisse zu gewinnen, Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren und zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren, wie z. B. die Bewertung der Auswirkungen von Ereignissen in einem Sendungsnetzwerk.

Im vergangenen Jahr wurde FourKites in Anerkennung seiner marktführenden Innovationen von Fast Company als Best Workplace for Innovators ausgezeichnet; es war der einzige Anbieter von Supply-Chain-Sichtbarkeit auf der FreightWaves' FreightTech 25 Liste von FreightWaves; und es wurde von Analytics Insight als Top-10-Unternehmen für KI und ML in der Supply Chain anerkannt. Darüber hinaus erhielt FourKites den Gartner Marketing and Communications Award 2023 for Thought Leadership and Data-Rich Insights für die Verbreitung von Echtzeitdaten und tiefgreifenden Branchenanalysen während der jüngsten Störungen in der Lieferkette.

Was Kunden über Gartner Peer Insights sagen

FourKites erhält immer wieder Auszeichnungen für sein einzigartiges kundenorientiertes Innovationsmodell, für die Reife seiner multimodalen End-to-End-Plattform und für sein unermüdliches Engagement für den Kundenerfolg.

"FourKites hat sich als innovativer Partner erwiesen, der uns zunächst einen Überblick über unsere Sendungen und den Lieferstatus verschaffte. Sie haben ihr Angebot strategisch erweitert, um Lösungen anzubieten, die Kundenbestellungen über den gesamten Lebenszyklus der Lieferkette hinweg sichtbar machen."

Manager, Datenanalyse, Konsumgüterindustrie

"FourKites ist eines der am einfachsten zu bedienenden Systeme! Seine Benutzerfreundlichkeit ist im Vergleich zu anderen Anbietern unübertroffen."

Logistics Engineering Manager, Fertigungsindustrie

"FourKites hilft unserem Team dabei, dem Unternehmen eine genauere Sicht auf die voraussichtliche Ankunftszeit der Sendungen zu geben, um bessere Entscheidungsprozesse in der Produktion zu ermöglichen."

Logistikleiter, Verarbeitendes Gewerbe

"Warum nutzen Sie FourKites nicht? Unsere Software ist integriert und erledigt alles automatisch hinter den Kulissen. Wir nutzen dieses Produkt für viele unserer Verlader, was uns ermöglicht, Statusaktualisierungen in Echtzeit zu übermitteln und die Historie für eine Überprüfung Monate später aufzubewahren."

Senior Sales Executive, Transportbranche

"FourKites hält, was es verspricht: End-to-End-Transparenz für ein großartiges Kundenerlebnis."

Manager für Logistikstrategie, Transportbranche

"Die Gesamterfahrung mit den Fourkites-Produkten, dem Implementierungsteam und dem allgemeinen Kundenservice war ausgezeichnet."

Betriebsleiter, Transportbranche

"Die Plattformen FourKites Core Track und Appointment Manager stehen auf einer soliden technologischen Basis und sind sehr leistungsfähig. Die technische Roadmap von FourKites ist beeindruckend und reicht bis zu 2/3 Jahren und das Führungsteam ist beeindruckend."

Senior Manager, Transport-Optimierung, Konsumgüterindustrie

Gartner Haftungsausschluss

??*Gartner, Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, Oscar Sanchez Duran, Nathan Lease, 26. März, 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über FourKites

FourKites, die weltweit führende Plattform für die Transparenz der Lieferkette, bietet Führungskräften einen umfassenden Einblick in Transport, Hof, Lager, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3,2 Millionen Sendungen über Straße, Schiene, See, Luft, Pakete und die letzte Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Gebiete. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.500 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.fourkites.com/.

