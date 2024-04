DAX: Tägliche Prognose vom 09.04.2024 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose - Tageseinschätzung für den DAX - DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.436 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits im Rahmen der Vorbörse das TT. Es ging von hier aus zunächst vergleichsweise dynamisch aufwärts, wobei der Aufwärtsdruck im Handelsverlauf etwas nachgelassen hat. Am späten Nachmittag schwenkte der DAX dann in eine Seitwärtsbox ein. Den Bullen gelang es, zu Wochenbeginn einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach. Der DAX ging bei 18.538 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.526 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 90 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 12 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Laufrichtung in den letzten Handelstagen eher abwärtsgerichtet war. Die letzten beiden Tageskerze sind rot. Der Tagesschluss von Donnerstag wurde am Freitag bestätigt. Zu Wochenbeginn haben die Bullen aber einen Richtungswechsel abbilden können. Der untere Docht der Tageskerze am Freitag hat die SMA20 (aktuell bei 18.384 Punkten) nicht ganz erreicht, was im Tageschart gut erkennbar ist.

Rücksetzer waren, nach der langen Aufwärtsbewegung, grundsätzlich zu erwarten gewesen. Diese haben bisher auch noch keinen kritischen Charakter, da der Index nach wie vor per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Solange dies der Fall ist, sind die Bullen in Vorteil. Sie haben die Chance den DAX jederzeit wieder aufwärts in Richtung des ATH zu schieben.

Sollten sich Rücksetzer im Handelsverlauf einstellen, so könnten diese sich bis in den Bereich der SMA20 ausweiten. Wird diese Linie angelaufen, so wäre es wichtig, dass der DAX im Dunstkreis dieser Linie wieder dreht und nach Norden läuft. Gelingt dies nicht, bzw. wird diese Durchschnittslinie dynamisch und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt unter die SMA20 gehen. Verliert der Index nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild eintrüben, weitere Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 17.737 Punkten) wären denkbar und möglich...

