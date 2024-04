Börsennotierung erfolgt - die Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351488) der hep solar projects GmbH wurde am 5. April 2024 in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen. Der Green Bond mit einem Maximalvolumen von 30 Mio. Euro wurde bislang im Volumen von 16,8 Mio. Euro platziert. Weitere Zeichnungs-Zusagen liegen nach Angaben der Emittentin vor, so dass noch etwa ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens der 8%-Anleihe gezeichnet werden kann. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können den hep Green ...

