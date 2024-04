Zum Wochenstart lassen es die Anleger weiterhin ruhig angehen. In dieser Woche steht eine Vielzahl an wichtigen Events an. Im Fokus stehen wieder einmal die Notenbanken wie die Fed und die EZB mit ihrem Zinsentscheid am Donnerstag. Bis dahin rechnen Marktbeobachter mit Zurückhaltung unter den Anlegern. Die BYD-Papiere zeigen sich dennoch freundlich und diese Marken sind jetzt wichtig. In der vergangenen Woche präsentierte BYD neue Auslieferungszahlen und überraschte positiv. Im Vergleich zu Tesla ...

