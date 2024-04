Berlin (ots) -Wenige Wochen vor der Europawahl und knapp ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen in Thüringen stehen sich die Spitzenkandidaten von CDU und AfD, Mario Voigt und Björn Höcke, in einem TV-Duell auf WELT TV gegenüber. Live im Berliner Studio liefern sich die Landespolitiker ein Streitgespräch. Die Moderation des Duells übernehmen WELT TV-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.Der Anlass dafür, dass sich Voigt und Höcke zu dem TV-Duell herausgefordert haben, war ein Streit über die Existenzberechtigung der Europäischen Union.Jan Philipp Burgard, Chefredakteur WELT TV: "Eine öffentlich ausgetragene politische Diskussion ist Ausdruck der Vitalität unserer Demokratie. Die Strategie, Parteien vom Diskurs auszuschließen, hat offenkundig nicht funktioniert. Das TV-Duell ist der Versuch, Aussagen kritisch zu hinterfragen - unabhängig davon, ob sie sie den eigenen Werten entsprechen."Direkt im Anschluss sendet WELT TV ab 21.00 Uhr eine Sondersendung. Moderiert von WELT TV-Moderator Alexander Siemon diskutieren und analysieren Robin Alexander (stellv. Chefredakteur, DIE WELT), Mariam Lau (Redakteurin, Die Zeit), Beatrice von Achterberg (Redakteurin, Neue Zürcher Zeitung) und Lars Sänger (Redakteur und Moderator, Mitteldeutscher Rundfunk) die Inhalte des Streitgesprächs zwischen Mario Voigt und Björn Höcke.Das TV-Duell zwischen Mario Voigt und Björn Höcke mit anschließender Sondersendung - am Donnerstag, den 11. April 2024, ab 20.15 Uhr live auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek und TV-App.Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5752752