Der britische Ölriese BP rechnet mit einer starken Performance im abgelaufenen Quartal. Die Hintergründe.Der Energiegigant BP rechnet mit einem starken ersten Quartal, getrieben durch einen Anstieg in der Produktion von Öl, Gas sowie kohlenstoffarmer Energie, und bekräftigt seine positive Prognose für eine gesteigerte Upstream-Produktion. Das Unternehmen erwartet im Vergleich zum vorherigen Quartal eine erhöhte Fördermenge in seinen Ölgeschäften sowie leichte Zuwächse in der Gasproduktion und bei erneuerbaren Energien. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres erreichte BP eine Ölproduktion von 1,42 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag und eine Produktion von 899.000 BOE pro Tag in den …