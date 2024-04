Berlin / Potsdam (ots) -Mit Blick auf das vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) angekündigte Apothekenreformgesetz bringt das diesjährige Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) zahlreiche Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Apotheke zusammen. Unter dem Kongresstitel "Die Apothekenreform der Ampel-Koalition - Chance oder Umbruch?" wird am 23. und 24. April 2024 in Potsdam über die Lage der Branche, ihre Herausforderungen und Entwicklungsoptionen diskutiert.Neben der Bayerischen Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, Judith Gerlach (CSU), stehen vor allem zwei hochrangige Referenten und deren Gutachten über den Apothekenmarkt im Mittelpunkt: der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio und der Gießener Volkswirt Prof. Dr. Georg Götz. Mit dem Politischen Lagebericht des DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann, dem Apothekenwirtschaftsbericht und der Gesundheitspolitischen Diskussionsrunde stehen zudem drei "Klassiker" auf dem Programm.Wir würden uns freuen, Sie persönlich am 23./24. April 2024 im Hotel Dorint Sanssouci, Jägerallee 20, 14469 Potsdam, zum DAV-Wirtschaftsforum begrüßen zu können. Die Tagesordnung und weitere Details stehen unter www.dav-wirtschaftsforum.de und www.abda.deAls Pressevertreterinnen und -vertreter können Sie sich vorab unter der Rubrik PRESSE auf www.dav-wirtschaftsforum.de akkreditieren lassen. Nach Bestätigung Ihrer Akkreditierung erhalten Sie vom Tagungsbüro (E-Mail: info@dav-wirtschaftsforum.de ) einen persönlichen Gutschein-Code per E-Mail, den Sie im Ticketshop für ein Presse-Ticket einlösen können.Pressekontakt:Benjamin Rohrer, Leiter Kommunikation, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5752851