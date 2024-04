Berlin - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), ist wegen der Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Israel über das militärische Vorgehen im Gazastreifen besorgt. "Ich sehe den offen ausgetragenen Streit zwischen Israel und den USA mit großer, großer Sorge, weil er natürlich auch die Hamas-Terroristen stärkt, wenn sich die Partner schon nicht einig sind", sagte Roth am Dienstag den Sendern RTL und ntv.



"Wir aber erleben, dass Hamas ja den 7. Oktober, das Massaker eigentlich am liebsten noch mal wiederholen möchte." Das sei für die Sicherheitslage Israels ein Problem. "Und ich hoffe, dass wir da auch wieder enger zusammenrücken können. Und dass Netanjahu auch versteht, wie wichtig auch die Hilfe und die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika für das Überleben Israels als freies und demokratisches und sicheres Land sind."



US-Präsident Joe Biden hatte Israel zuletzt signalisiert, dass eine Bodenoffensive in Rafah, sollte die Zivilbevölkerung nicht zuvor in Sicherheit gebracht werden können, das Überscheiten einer roten Linie darstelle.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken