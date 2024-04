Potsdam (ots) -Das Hasso-Plattner-Institut setzt sich seit Jahren für die Nachwuchsförderung im Bereich Informatik ein. Auch in diesem Jahr gibt es wieder verschiedene Angebote für IT-interessierte Schüler:innen ab der 7. Klasse. Am HPI werden sie in spannenden Formaten in die facettenreiche Welt der Informatik eingeführt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.HPI-Sommercamp: 19.-23. August 2024Gemeinsam mit Gleichgesinnten können Schüler:innen ab 16 Jahren im Team erste Erfahrungen in der Entwicklung eines kleinen Softwareprojekts sammeln. Außerdem gibt es ausreichend Gelegenheit, das Campusleben am HPI kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Betreut werden die Teilnehmenden dabei von Studierenden des HPI.Bewerbungsfrist ist der 12. Mai. Mehr Infos und Anmeldung hier: https://ots.de/pKqTEEHPI-Schülerkolleg: September 2024 bis Juni 2025Das HPI-Schülerkolleg ist das kostenfreie Jahresprogramm für IT-begeisterte Schülerinnen und Schüler aus Berlin und Brandenburg ab Klasse 7: Ob Grundlagen der Programmierung oder Robotersteuerung - im Schülerkolleg lernen Jugendliche auf spielerische Art, was mit IT möglich ist. Die Lerninhalte des HPI-Schülerkollegs werden ergänzend zum Schulunterricht entwickelt. Das Dozent:innen-Team besteht aus Lehrenden und studentischen Tutor:innen des HPI, unterstützt von Lehrkräften aus Berlin und Brandenburg.Bewerbungsfrist ist der 30. April. Mehr Infos und Anmeldung hier: https://ots.de/DkHIBxKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de), das derzeit mehr als 1000 Studierende zählt. Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an. In den drei Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", und "Computer Science"* können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die d-school, die HPI School of Design Thinking, ist Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school und bietet jährlich 160 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren und rund 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in den HPI Research Schools für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt und Irvine, sowie mit Kooperationspartnern wie dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und dem Mount Sinai in New York. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.* vorbehaltlich der Genehmigung durch das MWFKPressekontakt:presse@hpi.deLeon Stebe, Tel. 0331 5509-471, leon.stebe@hpi.de undund Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/5752890