© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Laut Tom Lee von Fundstrat könnte der Bericht über den US-Verbraucherpreisindex (CPI) für März am Mittwoch eine entscheidende Rolle für die nächste Phase der Aktienmarktrallye spielen."Unterm Strich: Wir sehen Wahrscheinlichkeiten, die für eine Aktienrallye nach dem CPI-Bericht für März sprechen", so der Leiter der Research-Abteilung in einer Mitteilung an seine Kunden. Jüngste Daten, die über den Erwartungen liegen, und höhere Ölpreise hätten an der Wall Street die Sorge geschürt, dass sich die Inflation nach einer Phase der Abwärtsdynamik wieder beschleunigt, so Lee weiter. Die Inflationszahlen für den März gelten am Markt allerdings als die ersten soliden Werte des neuen Jahres, da die …