Hamburg (ots) -Nach der erfolgreich abgeschlossenen Pilotphase geht GEO nun mit der Vermarktung des Nachhaltigkeitssiegels für Unternehmen GEO CIRCLEFY an den Start. Die Frage, wie nachhaltig ein Unternehmen agiert, spielt eine immer größere Rolle, nicht nur für Kunden und Verbraucher, sondern auch für Geschäftspartner und Lieferanten. Das gemeinsam mit der Transformationsberatung "Licennium Partners" und GEO entwickelte Modell schafft hierzu Orientierung und betrachtet sowohl den Innovationswillen als auch die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. Dabei bewertet GEO CIRCLEFY nicht nur den Status Quo eines Unternehmens, sondern auch die zurückliegenden und geplanten jeweils zwei Jahre. Der Name des Siegels repräsentiert durchweg den inhaltlichen Schwerpunkt: Circular Economy.Mit dem Schweizer Hochschulinstitut Schaffhausen konnte GEO inzwischen einen weiteren hochklassigen wissenschaftlichen Partner gewinnen und das Scoringmodell für GEO CIRCLEFY weiterentwickeln. So wurden Inhalte aus dem Bereich der CSRD-Konformität ergänzt, sodass Unternehmen GEO CIRCLEFY für Statusermittlungen nutzen können. Dazu wurden die Impact-Perspektive sowie die Transformationsthemen deutlich erweitert und der Schwerpunkt des Siegels "Circular Economy" nochmals verfeinert. Auf der neuen Website geo-circlefy.de können sich Interessierte ab sofort über alles Wissenswerte rund um das Nachhaltigkeitssiegel informieren.Katharina Schmitz und Jürgen Schaefer, Chefredaktion GEO: "Die Frage, wie Unternehmen ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt wahrnehmen, wird immer bedeutender. Bei GEO ist Nachhaltigkeit seit jeher ein Herzensthema und wir freuen uns daher sehr, dass wir mit GEO CIRCLEFY nun offiziell an den Start gehen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen können."Prof. Dr. Dr. Christian Werner, Rektor HSSH: "Die Partnerschaft zwischen GEO CIRCLEFY und dem Hochschulinstitut Schaffhausen unterstreicht unseren gemeinsamen Einsatz für Nachhaltigkeit und zeigt, wie wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in praxisorientierte Lösungen für Unternehmen fließen. Durch diese Kooperation stärken wir die Brücke zwischen Forschung und realer Wirtschaft, um den Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft zu ebnen."Florian Wagner und Lars Donath, Licennium Partners: "Gemeinsam mit dem Hochschulinstitut Schaffhausen haben wir die letzten Monate intensiv genutzt, um das Feedback der Pilotkunden in das Siegelformat zu integrieren. Mit unserem neuen Modell haben wir mit GEO CIRCLEFY ein Unternehmenssiegel, das konsequent die Transformationsthemen im Nachhaltigkeitsbereich besetzt und sich deutlich von anderen Unternehmenssiegeln abhebt."Über GEO CIRCLEFY:GEO CIRCLEFY ist das Nachhaltigkeitssiegel von Deutschlands führendem Wissensmagazin GEO. Gemeinsam mit der Transformationsberatung "Licennium Partners" bewertet das Siegel Unternehmen hinsichtlich ihrer Entwicklung zur Circular Economy. Dabei schaut GEO CIRCLEFY nicht nur auf den Status-Quo, sondern auch auf die Entwicklungsdynamik in den jeweils zwei zurückliegenden und zukünftigen Geschäftsjahren. Je nach Ergebnis der Auditierung werden die Unternehmen mit einem Siegel in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. Unternehmen, die mindestens den Status "Silber" erlangen, können mit dem Siegel auch auf ihren Produkten werben.Pressekontakt:Michelle WilboisKommunikation RTL DeutschlandT: +49 221 456-74105michelle.wilbois@rtl.deOriginal-Content von: GEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7861/5752932