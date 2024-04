Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

bayme vbm vbw präsentieren hochkarätig besetztes Programm des Verbändetags

Brossardt: "Soziale Marktwirtschaft weiterhin Garant für Wohlstand und sozialen Frieden"



(München, 09.04.2024). Im Rahmen des ‚Industry: Globalization and Transformation Day' werden die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm als Co-Veranstalter des ersten Tages des Ludwig-Erhard-Gipfels 2024 am Tegernsee den Gästen ein hochkarätiges Programm anbieten. "Unsere Verbände waren bereits 2023 auf dem Gipfel präsent. Wir freuen uns sehr, jetzt als Co-Veranstalter des ersten Gipfeltages erstmalig ‚das deutsche Davos' an der Seite der WEIMER MEDIA GROUP aktiv mitzugestalten. Ganz im Sinne des Namensgebers wollen wir die Soziale Marktwirtschaft im Lichte der Globalisierung betrachten und ihr neue Strahlkraft verleihen", so bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Neben Talkrunden mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, dem ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann und dem Bitkom-Präsidenten Dr. Ralf Wintergerst werden die Verbände mit der exklusiven Vorstellung von zwei von der vbw beauftragten Studien wichtige Impulse geben. "Wir erwarten Antworten auf die außenwirtschaftlichen Herausforderungen für das deutsche Geschäftsmodell sowie die digitale Wettbewerbsfähigkeit aus globaler Sicht. Mit Blick auf die bevorstehende Europawahl ist es auch unsere Aufgabe zu verdeutlichen, wie sehr unsere Wirtschaft von der EU profitiert. Wir stehen vor einer Schicksalswahl und der Entscheidung, ob es bei einem Europa bleibt, das uns seit beinahe acht Jahrzehnten Wohlstand, Frieden und Freiheit gebracht hat", gibt Brossardt zu Bedenken.



Im Nachgang an die Studienvorstellungen durch Prognos CEO Christian Böllhoff und EconSight AG Geschäftsführer Kai Gramke werden die Ergebnisse im Rahmen zweier Panels unter anderem mit Vorstandsvertretern von OSRAM, Siemens, AUDI und Meta diskutiert. Angelique Renkhoff-Mücke, Vizepräsidentin vbw und Vizepräsidentin vbm, wird im Global Player Talk mit Dr. Wolfram Weimer unter anderem die Bedeutung des internationalen Handels für Bayern und Deutschland darstellen.



Das aktuelle Veranstaltungsprogramm des Gipfels können Sie hier einsehen.



Kontakt: Lena Grümann, Tel. 089-551 78-391, E-Mail: lena.gruemann@ibw-bayern.de





