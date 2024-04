Berlin (ots) -- Neue Ausstellung im DRIVE gibt Einblick in die Welt zeitgenössischer Ikonen- Präsentation von legendären Fahrzeugen der Konzernmarken, die als Meilensteine der Automobilgeschichte gelten- Über 70 weitere zum Teil originale Exponate aus den Bereichen Kunst, Design, Architektur, Mode, Musik und besonderen Momenten von den 1950er Jahre bis heute- Höhepunkt: immersive "Icon's World", ein interaktiver multimedialer Raum mit Blick in die ZukunftVon Golf GTI über Jackson Pollock bis zum Heimcomputer C64 und ChatGPT - mit einer mehrmonatigen Ausstellung in Berlin würdigt Volkswagen den kulturellen Einfluss von Ikonen. Neben legendären ikonischen Fahrzeugmodellen der Konzernmarken können Besucher und Besucherinnen über 70 weitere Werke und Persönlichkeiten aus Design, Architektur, Kunst und der Musik entdecken sowie bedeutenden Momenten der Geschichte nachgehen. Ein Höhepunkt ist die immersive "Icon's World", mit der Gäste in eine abgeschlossene digitale Sphäre eintauchen, um die Zukunft zu erleben."In der Ausstellung hier im DRIVE. Volkswagen Group Forum sind wir umgeben von Ikonen unserer starken Marken. Diese Produkte sind Ausdruck unseres einzigartigen Erbes. Sie begeistern Menschen seit Generationen und haben den Zeitgeist über Dekaden geprägt," erklärt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group. "Die Ausstellung ICONIC ist eine Würdigung der ikonischen Vergangenheit mit Blick auf die Zukunft."Ikonen sind Galionsfiguren für kulturelle und technische Errungenschaften, die darüber hinaus Werte und Normen in unserer heutigen Zeit maßgeblich mitgestaltet haben. Dazu zählt ebenso der Golf, der in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, wie der Lamborghini Countach und der Porsche 911 - diese im DRIVE ausgestellten Exponate sind Symbole ihrer Zeit, die bis heute auf die Mobilitätslandschaft nachhaltig wirken. Zugleich eröffnen auch ausgestellte Werke des Malers und Bildhauers Anselm Kiefer, Pop Art Künstlers Andy Warhol und berühmte Designobjekte wie der Egg- Chair des Designers und Architekten Arne Jacobsen neue Perspektiven auf Kultur und Gesellschaft.Besonders beeindruckend ist der interaktive multimediale Raum "Icon's World". Nach einer visuellen Zeitreise eröffnet die immersive Landschaft den Betrachterinnen und Betrachtern einen Blick in die Zukunft. Die multimedialen Projektionen machen die Visionen der Mobilität, Architekturwelten und Technologien erlebbar, die Ikonen von Morgen hervorbringen. Sie animieren mit berührungssensitiven Schaltflächen und laden dazu ein, mit "IDA", einem auf künstlicher Intelligenz basierten empathischen Assistenten zu kommunizieren.Die Ausstellung ist im DRIVE. Volkswagen Group Forum, Friedrichstraße 84/Ecke Unter den Linden in Berlin zu sehen und täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Information finden sich HIER (https://drive-volkswagen-group.com/de/ausstellung/copy-iconic-1/).Über das DRIVE. Volkswagen Group ForumDas DRIVE. Volkswagen Group Forum repräsentiert die Volkswagen Group mit ihren Marken mitten im Herzen von Berlin. Es ist die Begegnungsstätte für Menschen, die an Mobilität, Technologie, Umwelt und Nachhaltigkeit, Kultur und Design interessiert sind. Neben Ausstellungen lädt das DRIVE zu Talks und Diskussionsrunden aktueller gesellschaftlicher Themen, zu Netzwerkveranstaltungen und gastronomischen Events ein.Pressekontakt:Schröder+Schömbs PRTeam DRIVE. Volkswagen Group Forumdrive@schroederschoembs.comT +49 30 349 964-57Original-Content von: DRIVE.Volkswagen Group Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158497/5753111