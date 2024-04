Heidelberg (ots) -Der neue Podcast "Unter Druck" der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) präsentiert komplexe Fachthemen aus der Anlagen- und Verfahrenssicherheit. Kompakt und allgemein verständlich beleuchtet er praxisnahe Inhalte wie Anlagenprüfung, Gefahrguttransporte oder Cyberkriminalität und vermittelt Best Practices aus den Unternehmen. Expertinnen und Experten aus der Industrie, aus Prüfinstituten und Behörden und anderen Berufsgenossenschaften stehen dem Moderatorenteam Rede und Antwort.Der erste Fachpodcast der BG RCI ist eine Informationsquelle für neue Trends in der Anlagen- und Verfahrenssicherheit und bietet darüber hinaus eine Zusammenstellung an maßgeschneidertem Lesestoff. Zu jeder Folge finden sich Verlinkungen auf das staatliche oder berufsgenossenschaftliche Regelwerk und weitere nützliche Schriften der BG RCI.Unter dem Link Podcast Unter Druck - BG RCI (https://www.bgrci.de/anlagensicherheit/podcast-unter-druck) gibt es einen Trailer, einen Blick hinter die Kulissen mit Vorstellung der Macherinnen und Macher des Podcasts sowie in Folge 3 ein Gespräch mit Konrad Kreiller, dem ehemaligen Leiter der Anlagenüberwachung bei Wacker Chemie AG. In Folge 4 steht Dr. Joachim Sommer von der BG RCI und Mitglied der Kommission für Anlagensicherheit Rede und Antwort.Der Podcast ist über die gängigen Plattformen Spotify, Deezer und Apple Podcast abonnierbar. Geplant ist, im monatlichen Turnus neue Folgen zur Verfügung zu stellen.Link zum Podcast:https://www.bgrci.de/anlagensicherheit/podcast-unter-druckPressekontakt:Petra SingerBerufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische IndustrieStabsbereich KommunikationTelefon: 06221 5108-57003E-Mail: petra.singer@bgrci.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120179/5753125