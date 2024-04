Heidelberg (ots) -Kaffeeflecken auf dem Lieblingshemd bis zu Grasflecken auf der Kinderkleidung - die Liste an Flecken und der damit wachsende Wäscheberge scheint endlos zu sein. Viele sehnen sich nach einer wirksamen Lösung, die die kleinen Missgeschicke des Alltags nicht nur zuverlässig entfernt, sondern dabei nachhaltig ist, wenig Energie verbraucht und der Kleidung ein langes Leben schenkt. Vanish Oxi Action hilft nun mit neuer und verbesserter Formel dabei, die bestmöglichen Waschergebnisse zu erreichen und dabei Energie und Zeit zu sparen.Laut einer aktuellen Studie geben 86 Prozent der Verbraucher:innen an, ihre Waschtemperatur reduzieren zu wollen, um Kleidung, das Haushalsbudget und die Umwelt zu schützen*. Die Realität sieht allerdings anders aus: Viele bleiben bei ihren alten Gewohnheiten, denn fast die Hälfte vertraut nicht darauf, dass ihre Kleidung durch eine kurze Waschdauer und niedrige Temperaturen wirklich sauber wird*.Genau hier setzt Vanish Oxi Action mit seiner sicheren und effektiven Fleckenentfernung an. Mit dem Launch der neuen und verbesserten Formel für Buntes & Weißes, bringt Vanish die idealen Produkte auf den Markt, die selbst unter den härtesten Bedingungen eine hygienische Reinigung und gründliche Fleckentfernung versprechen.Die neue Oxi-Formel wurde mit einem speziellen Katalysator angereichert, der es dem Bleichsystem ermöglicht, sowohl schneller als auch bei niedrigeren Waschtemperaturen zu reagieren. So können bereits bei 20 Grad Celsius und bei kurzen Waschgängen von nur 30 Minuten die bestmöglichen Waschergebnisse erzielt und selbst hartnäckigste Flecken entfernt werden. Neben der signifikanten Steigerung der Waschleistung, überzeugt die neue Oxi-Formel außerdem mit einer verbesserten Geruchsbekämpfung sowie Farbschutz ohne Chlor - für strahlende Farben und ein weißeres Weiß.Ab sofort und über das Jahr hinweg können sich alle selbst durch eine Vielzahl an Aktivierungen vom neuen Vanish Oxi Action überzeugen: Neben unterschiedlichen digitalen Aktivierungen läuft ab April ein neuer reichweitenstarker TV-Spot, außerdem wird es verschiedene Couponaktionen geben. Daneben gibt es die Möglichkeit, das neue Produkt zu einem attraktiven Preis von 1,49EUR** (unverbindliche Preisempfehlung) in einer Probiergröße (130g) zu testen. Diese enthält einen zusätzlichen Coupon, der beim Kauf des nächsten Produktes genutzt werden kann.Die neue, verbesserte Formel für Buntes & Weißes ist ab sofort im Handel erhältlich und repräsentiert nicht nur einen Durchbruch in der Fleckenentfernung, sondern auch Vanish' Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit. Vanish ist davon überzeugt, dass diese Innovation nicht nur den Lebenszyklus der Kleidung verlängert, sondern vor allem zum Schutz der Umwelt und des Geldbeutels beiträgt.Pressekontakt:Pressebüro Reckittpresse.de@reckitt.com+49 30 288758-77Original-Content von: Reckitt Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75025/5753138