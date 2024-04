We Are Innovation veranstaltete das Webinar Innovation Meets Regulation: The 2024 Effective Anti-Smoking Policies Global Index". Mit diesem eindringlichen Vortrag wurde der offizielle Start der Kampagne zur Einführung des Anti-Raucher-Indexes eingeläutet. Das Webinar, an dem Mitglieder des Europäischen Parlaments, Regulierungsexperten, Wirtschaftswissenschaftler und Innovationsexperten teilnahmen, beleuchtete die regulatorischen Rahmenbedingungen für Anti-Rauch-Politiken, die von den weltweit bekanntesten Autoritäten auf diesem Gebiet geschaffen wurden.

Federico N. Fernández erklärte, "Bei We Are Innovation arbeiten wir an Themen, die innovative Ansätze und Lösungen erfordern. Ein Bereich, in dem wir ein erhebliches Verbesserungspotenzial sehen, sind innovative Nikotinprodukte. Unser Index umfasst eine Weltbevölkerung von 5,5 Milliarden Menschen, was uns die Möglichkeit gibt, die Unterschiede in der weltweiten Anti-Raucher-Politik und die Möglichkeiten für Verbesserungen zu erkennen."

Eric Crampton fügte hinzu, "Indem er die Wirksamkeit alternativer Produkte aufzeigt, bietet der Index eine neue Perspektive für die Bewältigung von Problemen im Zusammenhang mit dem Rauchen. Jenseits von Strafmaßnahmen können wir uns für bessere Regelungen einsetzen, die innovative Lösungen zur Bekämpfung der Rauchgewohnheiten und zur Förderung gesünderer Entscheidungen auf der ganzen Welt bieten."

Guy Bentley berichtete über die Situation in den USA, "Sicherere E-Zigaretten werden als weitaus gefährlicher angesehen als normale Zigaretten, selbst im Vergleich zum Stand der Dinge vor 10 Jahren, was ein erheblicher Fehler ist. Jetzt sehen wir die Folgen der Informationsblockade, die dem so genannten 'unsichtbaren Friedhof' gleichkommt während die sicherere Alternative auf den Markt kommen kann, wird die Verzögerung bei der Entscheidungsfindung auf Seiten der Beamten, die das verhindert, zum Tod von Menschen führen, die hätten gerettet werden können, wenn die Alternative verfügbar gewesen wäre.

Der Europaabgeordnete Johan Nissinen ergänzt zur schwedischen Politik "Mit der neuen Regierung haben wir in Schweden höhere Steuern auf Zigaretten und niedrigere auf Schnupftabak eingeführt. Die neuen Regelungen werden im November dieses Jahres in Kraft treten. Derzeit liegt die Zahl der Raucher in Schweden bei 5,6 Prozent, während die durchschnittliche Rate in der EU bei ~23 Prozent liegt."

Matt Ridley äußerte sich zu den Vorschriften in Großbritannien: "Ich rauche selbst nicht und benutze auch keine E-Zigaretten, aber als jemand, der sich für Innovationen interessiert, sehe ich, wie ein überlegenes innovatives Produkt ein minderwertiges ersetzt und damit eine große Anzahl von Leben rettet. Wenn man die mit dem Vaping verbundenen Risiken betrachtet, wird deutlich, dass es ein deutlich geringeres Risiko in Bezug auf Karzinogene bietet und eine sicherere Alternative darstellt. Die Politik der Regierung in Bezug auf das Vaping hat zur Öffnung der Vaping-Industrie in Großbritannien geführt, die einen großen Markt von Personen bedient, die mit dem Rauchen aufhören wollen."

"Innovative Nikotinprodukte sollten von intelligenten Regelungen begleitet werden, die ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der öffentlichen Gesundheit und den individuellen Freiheiten herstellen. Mit einem vorausschauenden Ansatz können wir das Problem des Rauchens wirksam angehen", resümierte Tetiana Rak

Erfahren Sie mehr über den 2024 Effective Anti-Smoking Policies Global Index unter https://antismoking.global/ Die Aufzeichnung des Webinars ist verfügbar unterhttps://youtu.be/qAYcPAq6rh4

We Are Innovation ist ein dynamisches Netzwerk von Personen und Institutionen, die fest an die Kraft der Innovation glauben, um den Fortschritt voranzutreiben und die dringendsten Probleme der Welt zu lösen. Mit einer globalen Präsenz, die mehr als 40 Think Tanks, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen umfasst, repräsentiert We Are Innovation die vielfältigen Stimmen einer globalen Zivilgesellschaft, die sich für die Förderung der menschlichen Kreativität, die Nutzung neuer Technologien und die Förderung innovativer Lösungen einsetzt. Durch unseren kollaborativen Ansatz und unser innovatives Fachwissen sind wir die Speerspitze eines globalen Wandels. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns unter https://weareinnovation.global/.

