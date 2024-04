Das neue durchsuchbare aktive Archiv nutzt KI-gestützte Datenerkennung, um unstrukturierte Informationen zu strukturieren und Unternehmen die vollumfängliche Nutzung ihrer Inhalte zu ermöglichen.

Der Hot-Cloud-Speicher-Anbieter Wasabi Technologies verkündet heute die Einführung von Wasabi AiR, einem intelligenten KI-basierten Medienspeicher. Wasabi AiR kombiniert die Objektspeicherung von Wasabi mit KI-gestütztem Metadaten-Tagging und der Umwandlung von Sprache in durchsuchbare mehrsprachige Texte. Die Ausgaben für das Erstellen von Metadaten werden dabei erheblich reduziert: Mit Wasabi AiR zahlen Kunden nur für den Speicherplatz. Für die Nutzung der KI fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Bereits im Januar dieses Jahres gab Wasabi die Übernahme von Curio AI bekannt, einer KI-Plattform, die speziell für die Analyse und Indexierung großer Videoarchive entwickelt wurde. Bei der neuen Wasabi AiR-Lösung erstellt die integrierte Künstliche Intelligenz einen umfassenden Metadatenindex für alle hochgeladenen Videos. Dabei setzt Wasabi AiR hochpräzise Gesichts-, Sprecher-, Sprache-zu-Text-, optische Text- und Tonerkennung sowie mehrsprachige Übersetzung und Logoidentifikation ein. So können Unternehmen ihre noch auf Band gespeicherten Videoarchive digitalisieren und die bisher ungenutzten Inhalte als neue Einnahmequelle und zur Kundenbindung nutzen. Wasabi AiR wurde insbesondere für folgende Anwendungsfälle entwickelt:

Postproduktion: Durchsuchen und Zusammenstellen von Videos unter anderem für Nachrichtenpakete, Highlight-Reels und Social-Media-Inhalte, sodass sich Produktionsteams auf ihre kreative Arbeit anstatt auf die Suche konzentrieren können.

"Inmitten eines großen Marktes für intelligente Medienspeicherlösungen stellt Wasabi AiR eine fortschrittliche Lösung für ein seit 25 Jahren bestehendes Problem bei der Verwaltung großer Datenarchive dar", so Dave McCarthy, Research Vice President bei IDC. "Durch die Kombination von KI-basierten Suchfunktionen mit hochleistungsfähigem Cloud-Storage bietet Wasabi AiR Unternehmen, die mit großen Mengen unstrukturierter Daten arbeiten, einen effizienten und zugänglichen Ansatz."

"Warum in die Cloud gehen, wenn man dort nichts findet? Ein Objektspeicher ohne Metadaten ist wie eine Bibliothek ohne Katalog", sagt David Friend, Mitgründer und CEO von Wasabi Technologies. "Wasabi AiR ist sofort einsatzbereit und so einfach zu bedienen wie eine herkömmliche Suchmaschine. Mithilfe einer einfachen Benutzeroberfläche können Anwender ihre Modelle selbst trainieren. Vor dem Hintergrund zehntausender Stunden an Videomaterial bringt Wasabi AiR Unternehmen letztlich genau zu dem Moment, den sie suchen."

Umfassende Preisvorhersagbarkeit und Leistungsgenauigkeit

Medienunternehmen arbeiten mit immer kürzeren Lieferfristen und schrumpfenden Margen. Sie suchen nach Möglichkeiten, die Produktionsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Mit einem bis zu 80 Prozent niedrigeren Preis als die Konkurrenz bietet das kapazitätsbasierte Preismodell von Wasabi AiR den Unternehmen die Freiheit, mit ihren Inhalten, ohne unvorhersehbare Kosten für KI-Analysen oder API-Anfragen und Egress-Gebühren, zu arbeiten. Sowohl die Quelldateien als auch die Metadaten sind ausschließliches Eigentum des jeweiligen Unternehmens. Wasabi verwendet niemals die proprietären Daten seiner Kunden, um Modelle zu trainieren, die von anderen genutzt werden können. Darüber hinaus sind Dateien und Metadaten sicher vor Ransomware, Notfällen oder versehentlichem Löschen geschützt, da Wasabi sie unveränderbar speichert und eine Multi-User-Authentifizierung bietet.

"Beim FC Liverpool verwalten und analysieren wir große Datenmengen an Medieninhalten. Mithilfe der KI von Wasabi AiR gelingt es uns, unsere Dateien schnell zu identifizieren, zu organisieren und zu kategorisieren was den manuellen Aufwand erheblich reduziert", sagt Drew Crisp, SVP, Digital beim FC Liverpool. "Dank dieser Lösung sind wir in der Lage, gewünschte Inhalte in unserem Archiv schnell zu finden. Diese gesteigerte Effizienz gibt uns mehr Raum, für Kreativität und Innovationskraft. Wasabi AiR geht damit über die reine Speicherung hinaus und ist der Schlüssel, um das volle Potenzial unserer Inhalte auszuschöpfen."

Weiterführende Informationen:

Wasabi AiR wird in diesem Quartal verfügbar sein. Demos oder Hintergrundgespräche über den Einsatz von Wasabi AiR sind über diese Website buchbar.

Welche Einsparungen Wasabi AiR ermöglicht, zeigt dieser Kostenrechner auf der Grundlage von Videostunden, Bitraten und der monatlichen Menge an heruntergeladenen Inhalten.

Über Wasabi Technologies

Wasabi bietet einfachen und erschwinglichen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen weltweit. Dieser ermöglicht es Organisationen, eine unbegrenzte Menge an Daten zu speichern und sofort darauf zuzugreifen ohne komplexe Preisstufen oder Gebühren für Egress oder APIs. Durch vorhersehbare Kosten sparen Unternehmen Geld und können sich gleichzeitig auf branchenführende Sicherheit und Leistung verlassen. Weltweit von Kunden geschätzt, wurde Wasabi als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen anerkannt. Gegründet wurde Wasabi von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Speicher-Pionieren David Friend und Jeff Flowers. Wasabi ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Boston. Wasabi ist ein stolzer Partner der Boston Red Sox und der offizielle Cloud-Speicher-Partner des Liverpool Football Club und der Boston Bruins. www.wasabi.com/de

