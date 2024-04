Essen (ots) -



Der designierte neue Eigentümer will "mehr als 70 Filialen" der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen - das erfuhr die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe und waz.de) aus mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen. Sie bestätigten auch, dass die Vorentscheidung im Bieterkampf um den insolventen Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof auf den US-Investor NRDC Equity Partners und den frühere Dior-Chef Bernd Beetz gefallen sei. Das Handelsblatt hatte zuerst darüber berichtet. Die Verträge sollen demnach am Dienstag unterzeichnet werden. Ein Sprecher des Insolvenzverwalters Stefan Denkhaus wollte weder das eine noch das andere kommentieren.



Noch hat Galeria Karstadt Kaufhof 92 Filialen. Denkhaus hat unlängst allerdings weitere Einschnitte angekündigt, um ein rentables Unternehmen aus dem Insolvenzverfahren heraus in neue Hände geben zu können. Dabei nannten er und Galeria-Chef Olivier van den Bossche als Mindestziel der zu erhaltenden Standorte stets die Zahl "60 plus". Eine Übernahme von mehr als 70 Filialen würde damit die bisherigen Erwartungen übertreffen. Dem Vernehmen nach wird aber nach wie vor mit einzelnen Immobilienbesitzern über Mietsenkungen verhandelt, so dass die genaue Zahl zu schließender Filialen noch nicht feststehe. Tatsächlich wurden in den vergangenen beiden Insolvenzverfahren 2020 und 2022/23 jeweils in letzter Minute noch einige Filialen gerettet, die bereits auf der Schließungsliste standen.



