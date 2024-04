© Foto: DALL*E



Der Ripple-CEO geht davon aus, dass die kombinierte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes in diesem Jahr die Marke von 5 Billionen US-Dollar erreichen wird.Brad Garlinghouse von Ripple erwartet, dass sich der Gesamtwert des Kryptomarktes verdoppeln werde, wobei er Makrofaktoren wie US-Bitcoin-Spot-ETFs sowie das bevorstehende sogenannte "Halving" von Bitcoin anführt. "Ich bin schon sehr lange in dieser Branche tätig und habe diese Trends kommen und gehen sehen. Ich bin sehr optimistisch. Ich denke, dass die Makrotrends, die großen Dinge wie die ETFs, zum ersten Mal echte institutionelle Gelder anziehen", so der CEO gegenüber CNBC. Und weiter: "Sie sehen, dass das die Nachfrage antreibt, …