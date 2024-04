London (ots) -Pepe Jeans London präsentiert "TAKE ME SOMEWHERE" (https://bit.ly/43GQd7v) - die neue Frühjahrskampagne, inspiriert von dem Gefühl der Wanderlust. Die britische Kultmarke wurde 1973 in den pulsierenden Straßen Londons geboren und zeichnet sich seit jeher durch einen eklektischen, urbanen Zeitgeist und die Offenheit die Welt zu entdecken aus. Die neue Kampagne ist ein aufregendes Abenteuer, das das Fernweh und die Wanderlust weckt.Die Frühjahrskollektion 2024 spiegelt das Denim-Lifestyle-Ethos von Pepe Jeans London wider und kreiert einen mühelosen Stil. Die Kollektion ist reich an Mustern für das warme Wetter mit Floral- und Streifen-Patterns in beruhigenden Beige-, Blau-, Pink- und Grüntönen und passt perfekt zur Urlaubskulisse.Bei den Damen reichen die besonderen Styles von Londoner Boho-Kleidern über fließende Röcke bis hin zu lässigen Oberteilen im maximalistischen Stil sowie einem Varsity-Pullover mit durchbrochenen Details, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Herren können sich auf eine Auswahl an Hosen im Chinostil, raffinierten Hemden, T-Shirts mit Heritage-Logo und gestrickten Polos freuen, die ihre Garderobe nahtlos und mit müheloser Eleganz bereichern. Zu den wichtigsten Styles für Herren in dieser Saison gehört eine Fliegerbomberjacke aus Baumwollköper, die jedes Frühlingsoutfit perfekt abrundet.Für den Frühling 2024 ist leichte Oberbekleidung ein Muss. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren stehen Vielseitigkeit und Stil im Vordergrund, mit Trenchcoats, einer Vielzahl an Jacken und Überhemden, die sich mühelos kombinieren lassen. Darüber hinaus steht eine überarbeitete und einzigartige Denim-Kollektion im Rampenlicht, die für die kommende Saison ein mutiges und vielseitiges Produktangebot verspricht.Die Kampagne wird in ausgewählten Pepe Jeans Stores aktiviert, um einen aufregenden Austausch und Möglichkeiten zu erschaffen.Kunden können individuelle "TAKE ME SOMEWHERE" (https://bit.ly/43GQd7v)-Postkarten verschicken, die spezielle Custom Studio-Kollektion ausprobieren und weitere Überraschungen in den Geschäften entdecken. Bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis vor, wenn Sie die Pepe Jeans London Welt erleben.Tauchen Sie ein in die Pepe Jeans London Spring 2024 Kollektion, die jetzt online und in den Geschäften erhältlich ist.pepejeans.com (https://bit.ly/43GQd7v)@pepejeans (https://www.instagram.com/p/C5VIf3aC0ye/)PepeJeansLondon (https://www.instagram.com/p/C5VCekvC9ta/?img_index=1)Über Pepe Jeans LondonPepe Jeans London ist 1973 in der emblematischen Londoner Straße Portobello Road geboren. Heute, 50 Jahre später, pflegt die Marke weiterhin ihr ursprüngliches Motto und Versprechen, die aufsehenerregendste Denim-Mode der Welt zu kreieren. Die Vielfalt und Vermischung von Kulturen, die London auszeichnen, definieren ebenfalls die Persönlichkeit von Pepe Jeans und stellen eine konstante Inspirationsquelle für die Damen-, Herren- und Kinderkollektionen dar. Musik, Kultur, Mode, London und Denim - das ist Pepe Jeans.Über AWWGAWWG wurde 2020 gegründet und ist die globale Fashion Group, zu der die emblematischen Marken Pepe Jeans London, Hackett und Façonnable gehören. AWWG ist aktuell in 54 Ländern präsent und verfügt über mehr als 500 eigene Geschäfte und mehr als 4.200 Mitarbeiter.Pressekontakt:White Communications GmbHRomeo Taviantavian@white.de+49 89 360766 46Original-Content von: Pepe Jeans London GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133764/5753259