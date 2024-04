Boomi veranstaltet erneut sein führendes jährliches Präsenztreffen, das eine globale Gemeinschaft von KI-, Integrations- und Automatisierungsenthusiasten zusammenbringt

Boomi der Marktführer für intelligente Integration und Automatisierung, freut sich bekannt zu geben, dass Boomi World zurück ist. Das mit Spannung erwartete Branchenevent des Unternehmens findet vom 6. bis 9. Mai 2024 im Sheraton Denver Downtown Hotel in Denver, Colorado, statt. Boomi World 2024 verspricht ein transformatives Erlebnis zu werden, das Branchenführer, Technologieexperten und visionäre Fachleute zusammenführt, um die neuesten Trends und Innovationen in den Bereichen KI, Integration und Automatisierung zu erkunden.

Boomi World 2024 wird von Lisa Martin, einer Veteranin der Technologiebranche und Korrespondentin, moderiert und wartet mit hochkarätigen Gastrednern auf, darunter:

Deion Sanders, Collegiate Head Football Coach und Pro Football Hall of Famer

Tropicana CIO Jeff Lischett

Brett Wilson, CIO, Australian Red Cross

Kate Stables, Head of Technology bei Fever-Tree

Nicki Brock, Senior Director of Enterprise Applications bei KORE Wireless

Karen Dosanjh, CMO von OSI Digital

John Santoro, Senior Director Analyst bei Gartner

Shawn Rogers, CEO von BARC US

Shari Lava, Director/Analyst bei IDC Research

Steve Lucas, CEO von Boomi

Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi

Matt McLarty, CTO von Boomi; und weitere!

Boomi World 2024 wird den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, das Potenzial der KI-gesteuerten Verbindung zu erleben. Die Kunden und Partner von Boomi werden entdecken, wie die intelligente Integrations- und Automatisierungsplattform von Boomi Organisationen dabei hilft, die IT-Komplexität zu bewältigen, rigorose Innovationen voranzutreiben und alles überall zu synchronisieren.

Event-Highlights:

1. Robuste Agenda

Boomi World 2024 wartet mit einer dynamischen und umfassenden Agenda auf mit zum Nachdenken anregenden Sitzungen, praktischen Workshops und spannenden Podiumsdiskussionen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die neuesten Fortschritte in der Integrationstechnologie, Best Practices und Erfolgsgeschichten von zukunftsorientierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die ihre Organisationen mit Boomi transformiert haben, kennenzulernen.

2. Ein besonderer Gast: Deion Sanders

Boomi begrüßt Deion Sanders, auch bekannt als "Coach Prime", als besonderen Gastredner.

Als Cheftrainer von 2020 bis 2022 führte Sanders die Jackson State University (JSU) zu aufeinanderfolgenden SWAC-Meisterschaften und wurde zweimal hintereinander mit der Auszeichnung SWAC Coach of the Year geehrt. Während seiner Zeit an der JSU hatten die Tigers eine Bilanz von 27-6, einschließlich einer perfekten regulären Saison im Jahr 2022. Im Jahr 2021 wurde er zum Eddie Robinson Coach of the Year ernannt.

Sanders ist Mitglied der Pro Football Hall of Fame, zweifacher Super Bowl Champion und achtmaliger Pro Bowler. Er spielte 14 Jahre lang in der NFL für die Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Washington Commanders und Baltimore Ravens. Sanders ist die einzige Person in der Geschichte des Profisports, die sowohl in der World Series als auch im Super Bowl gespielt hat.

Nach seinem Rücktritt vom Profisport wurde Sanders Analyst für CBS Sports und das NFL Network und bietet nun seine Einsichten und Meinungen in der Pro Football Show auf Barstool Sports an. Er hat verschiedene Fernsehsendungen produziert und/oder darin mitgewirkt, darunter Tiny House Nation, Grandfathered, Moesha, Running Wild With Bear Grylls, Lip Sync Battle, The League, 30 For 30: Deion's Double Play, Deion's Family Playbook und zuletzt Coach Prime, eine Dokuserie auf Prime Video, in der Sanders und seine College-Football-Entwicklung gezeigt werden.

3. Exklusive Bekanntgaben

Gehören Sie zu den Ersten, die über die neuesten Produkt- und Plattform-Updates, die Roadmap und die strategischen Initiativen von Boomi informiert werden. Boomi World 2024 wird exklusive Bekanntgaben enthalten, welche die Zukunft von KI, Integration und Automatisierung gestalten werden.

4. Schulung vor der Konferenz und Partner-Gipfeltreffen

Boomi World bietet ab dem 6. Mai freiwillige eintägige und zweitägige Schulungen vor der Konferenz und Zertifizierungskurse an, und zwar mit detaillierten Sitzungen zu den verschiedenen Plattformdiensten innerhalb der Boomi-Plattform, einschließlich Integration, Laufzeitarchitektur, API-Management und Master Data Hub.

Der am 7. Mai stattfindende Boomi Partner Summit bietet Partnern einen exklusiven Einblick in die Zukunft des Boomi-Ökosystems. Partner erhalten einen Vorgeschmack auf kommende Ankündigungen und Zugang zu Go-to-Market-Ressourcen, die darauf ausgerichtet sind, das Wachstum zu fördern und Kunden dabei zu helfen, ihre digitale Landschaft schneller und einfacher zu verbinden, zu automatisieren und zu modernisieren.

5. Über 40 Breakout-Sitzungen

Boomi World wird mehr als 40 Breakout-Sitzungen zu den folgenden vier Themenbereichen anbieten:

Die Hands-On Labs bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, die neuesten Funktionen der Boomi-Plattform zu erkunden, kreativ mit KI zu arbeiten und mehr über Retrieval-Augmented-Generation (RAG) zu erfahren einschließlich dessen Einrichtung mit Boomi.

Der Bereich Entwickler/Technik wird Sitzungen zu beliebten Integrationsanwendungsfällen, Laufzeitüberwachung, Fehlerbehandlungsstrategien, Master-Datenmanagement und "Boomi on Boomi"-Lösungen umfassen.

Der Bereich CIO/Executive ist für Führungskräfte und all diejenigen bestimmt, die sich für Themen interessieren, die CIOs ansprechen, darunter Sitzungen zu Risikomanagement, Sicherheit der Boomi-Plattform und KI-Bereitschaft.

Der Bereich Innovation umfasst eine breite Palette von Sitzungen, die von Kunden, Partnern, Branchenanalysten und Boomi-Technologieexperten durchgeführt werden und darauf abzielen, die vielfältigen Möglichkeiten zu präsentieren, wie die Boomi-Plattform verwendet werden kann, um Organisationen zu verbinden und zu transformieren.

6. Gelegenheiten zum Networking

Tauschen Sie sich in speziellen Networking-Sitzungen mit Gleichgesinnten, Branchenexperten und Boomi-Partnern aus. Boomi World 2024 bietet eine einzigartige Plattform, um Zusammenarbeit zu fördern, Ideen auszutauschen und wertvolle Beziehungen innerhalb der Integrations-, Automatisierungs- und Konnektivitäts-Community aufzubauen.

Sponsoren:

Ein besonderer Dank gilt den Partner-Sponsoren von Boomi, die Boomi World 2024 möglich gemacht haben, darunter Cognizant und Infosys als Diamantsponsoren sowie Apica, Kitepipe, LTIMindtree, R Systems, TCS und United Techno als Platin-Sponsoren.

Anmeldung:

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Sichern Sie sich Ihren Platz bei der Boomi World 2024, indem Sie BoomiWorld.com besuchen.

Verwenden Sie den Hashtag BoomiWorld, um sich an der Boomi World-Konversation in den sozialen Medien zu beteiligen.

Über Boomi

Boomi fördert die zukünftige Entwicklung von Unternehmen durch intelligente Integration und Automatisierung. Als in der Kategorie führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi mehr als 20.000 globale Kunden und ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern vorweisen. Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter zu verbinden und so die digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medien:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320