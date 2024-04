Die Nikola-Aktie steht aktuell bei 0,93 €, was einer Veränderung von 0,23% in der vergangenen Woche entspricht. Dieses leichte Plus spiegelt einen Trend wider, der trotz insgesamt bullischer Entwicklungen eine gewisse Zurückhaltung signalisiert. Innerhalb von vier Wochen konnte das Papier des amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers beachtliche Zuwächse von über 55% verbuchen. Marktbeobachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...