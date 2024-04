München (ots) -Mit diesen Themen und Gästen:Wie wehrhaft ist unsere Demokratie?Im Studio die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).Streit über Bürgergeld und KindergrundsicherungEs diskutieren die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne) und die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion im Deutschen Bundestag Julia Klöckner (CDU).Es kommentieren:Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel, der TV-Moderator Micky Beisenherz und der Verleger von The European Wolfram Weimer.Die Gäste:Bärbel Bas, SPD (Bundestagspräsidentin)Katrin Göring-Eckardt, B'90/Grüne (Bundestagsvizepräsidentin)Julia Klöckner, CDU (Bundestagsabgeordnete)Tina Hassel (ARD-Hauptstadtstudio)Micky Beisenherz (Moderator)Wolfram Weimer (The European)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Pressekontakt:Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5753326