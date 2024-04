DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Zurückhaltung erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Dienstag wenig verändert starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent zu. Bereits zu Wochenbeginn war an den Börsen wenig Bewegung zu verzeichnen. Für Zurückhaltung sorgen die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für März, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit einen leichten Anstieg gegenüber den 3,2 Prozent vom Februar.

Am Markt erhofft man sich von den Daten mehr Klarheit, wann die US-Notenbank mit den ersehnten Zinssenkungen beginnen wird, nachdem sich die Inflationsentwicklung zu Jahresbeginn hartnäckiger als erwartet gezeigt hat. Nach zuletzt guten Wirtschaftsdaten vor allem dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag und falkenhaften Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank sind die Zinssenkungserwartungen am Markt zuletzt deutlich zurückgegangen und die Marktzinsen wieder kräftig nach oben geklettert.

Unter den Einzelwerten legen Tesla vorbörslich um 0,2 Prozent zu. Der Elektroautohersteller hat mit der Familie eines Fahrers, der 2018 bei einem Unfall im Zusammenhang mit seiner Autopilot-Technologie ums Leben kam, einen Vergleich geschlossen. Details sind vertraulich.

Dollar gibt leicht nach - Goldpreis steigt und steigt

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,1 Prozent nach. Vor neuen US-Inflationsdaten und der EZB-Sitzung dürfte im Währungspaar Euro/Dollar eine Atempause angezeigt sein, so die Commerzbank. Sowieso scheine es im Moment so, als gingen die Impulse aus, nachdem selbst die deutliche Überraschung nach oben bei den neu geschaffenen Stellen in den USA zu keiner grundsätzlichen Neueinschätzung geführt habe.

Die Ölpreise notieren wenig verändert. Gestützt werden die Preise aber tendenziell weiter von Angebotssorgen u.a. aufgrund des Nahostkonflikts, nachdem Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt wieder geschwunden sind. So habe die Hamas erklärt, der jüngste israelische Waffenstillstandsvorschlag entspreche nicht ihren Forderungen, sie werde ihn aber weiter prüfen.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach, nachdem sie zuletzt aufgrund der nachlassenden Zinssenkungserwartungen deutlich zugelegt hatten. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 4,0 Basispunkte auf 4,39 Prozent.

Der Goldpreis steigt weiter und erreichte das nächste Rekordhoch, kommt aber vom Tageshoch wieder etwas zurück. Nicht einmal die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag konnten den Höhenflug des Edelmetalls bremsen, merkt die Commerzbank an. Es entstehe der Eindruck, dass Marktteilnehmer Rücksetzer am Goldmarkt derzeit vor allem als Einstiegsgelegenheiten nutzten. Marktteilnehmer verweisen u.a. auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik, die dem zinslosen Edelmetall Rückenwind geben. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,3 Prozent auf 2.347 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,76 -2,7 4,79 34,4 5 Jahre 4,40 -4,3 4,44 39,6 7 Jahre 4,40 -3,0 4,43 42,6 10 Jahre 4,39 -4,0 4,43 50,7 30 Jahre 4,52 -2,5 4,55 55,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:45 Uhr Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0867 +0,1% 1,0856 1,0854 -1,6% EUR/JPY 164,96 +0,0% 164,91 164,78 +6,0% EUR/CHF 0,9817 -0,2% 0,9822 0,9823 +5,8% EUR/GBP 0,8568 -0,2% 0,8578 0,8583 -1,2% USD/JPY 151,81 -0,0% 151,89 151,83 +7,8% GBP/USD 1,2683 +0,2% 1,2657 1,2646 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2439 +0,0% 7,2451 7,2428 +1,7% Bitcoin BTC/USD 70.743,42 -1,4% 70.987,32 71.790,24 +62,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,25 86,43 -0,2% -0,18 +18,8% Brent/ICE 90,59 90,38 +0,2% +0,21 +18,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,475 27,80 +2,4% +0,68 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.347,23 2.339,32 +0,3% +7,92 +13,8% Silber (Spot) 28,00 27,93 +0,3% +0,07 +17,8% Platin (Spot) 981,73 963,50 +1,9% +18,23 -1,0% Kupfer-Future 4,32 4,28 +1,0% +0,04 +10,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2024 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.