Dank des verstärkten Fokus auf Profitabilität konnte sich die Aktie von Amazon zuletzt deutlich steigern. Winken jetzt neue Rekordstände oder verlässt die Bullen der Mut?Dem in den vergangenen Tagen am Gesamtmarkt aufgezogenen Gegenwind konnte das Papier von E-Commerce-Riese Amazon bislang trotzen. Ungeachtet eines auch zum Wochenauftakt schwächeren Marktumfeldes konnte sich die Aktie am Montag mit einem Tageshöchstkurs von 187,29 US-Dollar bis auf weniger als ein Prozent an das alte Rekordhoch von 188,65 US-Dollar aus dem Jahr 2021 heranpirschen. Grund für das in den vergangenen Monaten große Interesse an der Aktie sind die Fortschritte bei der Profitabilität. Viele Jahre, insbesondere …