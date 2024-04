Auch am Dienstag deutet sich an der Wall Street zunächst wenig Bewegung an. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund 30 Minuten vor der Startglocke 0,1 Prozent höher auf 38.935 Punkte. Der Nasdaq 100 wurde mit 18.162 Zählern 0,3 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag berechnet. Bereits zum Wochenstart kamen die beiden Indizies kaum vom Fleck. Aktuell warten die Anleger gespannt auf wichtige Wirtschafts- und Inflationsdaten, die in der laufenden Woche veröffentlicht werden und von denen ...

