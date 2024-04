Weinheim, (ots/PRNewswire) -Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, und Cogniac, weltweit führender Anbieter von Unternehmenslösungen für Computer Vision, werden künftig als Partner gemeinsam an einer beschleunigten Entwicklung industriell nutzbarer KI-Anwendungen arbeiten. Ziel der Kooperation ist, die Automatisierung von Fertigungsprozessen durch die Integration hoch entwickelter Computer-Vision-Technologie noch effizienter zu gestalten.Durch den Fokus auf den produzierenden Sektor profitieren von dieser Partnerschaft insbesondere Unternehmen, die in Branchen wie der industriellen Fertigung, Prozessindustrie, Automotive oder Elektronik tätig sind und damit zum klassischen Kundenstamm von Syntax gehören. Die umfangreichen Funktionen der Plattform von Cogniac für KI-gestützte Computer Vision unterstützen sie bei einer deutlichen Effizienzsteigerung ihrer operativen Prozesse.Mit der Plattform von Cogniac können Unternehmen die Leistungsfähigkeit von Computer Vision gezielt nutzen, flexible Anwendungsfälle entwickeln, zuverlässige KI-Modelle erstellen und die entstehenden Lösungen entsprechend branchenspezifischen Anforderungen skalieren. Die Partnerschaft mit Syntax erleichtert die professionelle Integration der Technologie in bestehende Unternehmensinfrastrukturen, einschließlich MES, ERP, IoT, SPS und Bildverarbeitungssysteme. Welches Innovationspotenzial die Kooperation birgt, zeigt ein bereits abgeschlossenes Projekt für Smart Press Shop. Für dieses komplett aus der Cloud gesteuerte Presswerk wurde die Technologie von Cogniac mit digitalen Fertigungslösungen von SAP in kürzester Zeit integriert.Computer Vision ist eines der einflussreichsten Teilgebiete im Bereich künstliche Intelligenz und von enormer Bedeutung für die Operationalisierung von KI. Führende Analystenhäuser unterstreichen das disruptive Potenzial von Computer Vision und attestieren ihr eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung zukunftsorientierter Branchen."Die Partnerschaft mit Syntax ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Cogniac, denn sie zeigt, dass wir kontinuierlich Fortschritte bei der Operationalisierung von Computer Vision in Smart Factory-Umgebungen machen", sagt Quinn Curtis, CEO von Cogniac. "Unsere skalierbare und anpassungsfähige Computer Vision-Plattform eignet sich ideal für Automatisierungen im industriellen Umfeld. Deswegen freuen wir uns über die Partnerschaft mit einem kompetenten Technologienanbieter, der weitreichende Erfahrung in der Entwicklung von Automatisierungslösungen besitzt und auch anspruchsvolle Kundenanforderungen erfüllt.""Unsere Zusammenarbeit mit Cogniac eröffnet unseren Kunden komplett neue technologische Fähigkeiten", erklärt Marcelo Tamassia, Global CTO von Syntax. "Durch die Kombination der hochmodernen Plattform für Computer Vision und unsere Kompetenz bei der Integration in bestehende IT-Infrastrukturen profitieren unsere Kunden von einer schnellen und nachhaltigen Transformation ihrer operativen Prozesse. Mit den agnostischen Lösungen von Cogniac und Syntax lassen sich hochintegrierte Systeme für Computer Vision in kürzester Zeit realisieren."ca. 3.100 ZeichenÜber CogniacCogniac mit Sitz in San Jose bietet eine auf KI basierende Computer-Vision-Plattform für Unternehmen an. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, visuelle Aufgaben durch den Einsatz fortschrittlicher KI- und Machine Learning-Verfahren mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Effizienz zu automatisieren.Über SyntaxSyntax bietet ein breites Spektrum an Technologielösungen, zuverlässige Professional Services, umfassende Beratungsleistungen sowie bewährte Application Management Services - damit die geschäftskritischen Cloud-Anwendungen der Kunden jederzeit performant, zuverlässig und zukunftsorientiert arbeiten.Mit 50 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt verfügt Syntax über fundiertes Know-how bei der Implementierung und dem Management von Multi-ERP-Installationen in geschützten privaten, öffentlichen oder hybriden Umgebungen. Syntax arbeitet eng mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um zu gewährleisten, dass die Anwendungen der Kunden nahtlos und sicher funktionieren - als solide Basis für unternehmensweite Innovationskraft.