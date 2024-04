Elon Musk hat stark an Nettovermögen verloren, während sein Konkurrent Mark Zuckerberg erheblich aufholen konnte. An der Spitze der reichsten Menschen der Welt befindet sich allerdings jemand anderes. In letzter Zeit hat das Rennen um den Titel des reichsten Menschen der Welt viel Dynamik erlebt. Mark Zuckerberg konnte Elon Musk zum ersten Mal seit 2020 überholen, wenn auch nur für kurze Zeit.AnzeigeAnzeige Laut einem Bericht von Bloomberg fiel Musks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...