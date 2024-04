DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. April (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis des geldpolitischen Rats, Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 5,50% *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV 10:00 DE/Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Mast, Pk zur Woche im Parlament, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei ABI-Executive Meeting *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen März 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion neuer 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 2,5 Mrd EUR 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme Klausur BDA, BDI, DIHK, ZDH, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Außenministerin Baerbock und Verkehrsminister Wissing, Berlin 13:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:45 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei European Executive Forum *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats, Overnight Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 5,00% *** 16:30 US/Rohöllagerbestände DoE *** 18:30 Richmond Fed President Barkin und Chicago Fed President Golsbee, Reden bei Gründung des Social Finance Institute 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 19./20. März - DE/SPD, Grüne und FDP, Koalitionsausschuss, Berlin - SG, KR/Börsenfeiertag Seoul, Singapur - US-Präsident Biden, Treffen mit Japans Ministerpräsident Kishida ===

