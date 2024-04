NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag relativ bewegungsarm und ohne klare Richtung präsentiert. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,18 Prozent tiefer bei 38 824,42 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,06 Prozent auf 5205,68 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,32 Prozent auf 18 157,67 Punkte.

Mit der vermeintlichen Ruhe an den US-Börsen könnte es aber bereits am Mittwoch vorbei sein, kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von Robomarkets: "Denn ganz gleich, wie die Inflationsdaten aus den USA dann ausfallen, das Potenzial an Zinssenkungsfantasie noch vor einigen Monaten werden auch sie nicht zurückbringen können."/edh//he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711