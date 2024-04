BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts vermehrter Ladendiebstähle hat der Handelsverband Deutschland (HDE) eine konsequentere strafrechtliche Verfolgung der Täter gefordert. "Das sind unhaltbare Zustände, Ladendiebstahl ist keine Bagatelle", teilte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag mit. "Ein funktionierender Rechtsstaat darf die Augen vor der aktuellen Entwicklung nicht verschließen, sondern muss auch zur Abschreckung entschieden reagieren." Die Verluste für die Handelsunternehmen belaufen sich demnach insgesamt auf mehrere Milliarden Euro im Jahr.

Der HDE verwies auf die am Dienstag veröffentliche Polizeiliche Kriminalitätsstatistik, der zufolge die Zahl der Ladendiebstähle im vergangenen Jahr um fast ein Viertel auf mehr als 400 000 Fälle gestiegen ist. Der HDE geht indes davon aus, dass diese Zahl die Realität kaum widerspiegelt und die Dunkelziffer in diesen Fällen bei mehr als 90 Prozent liegt. "Viele Handelsunternehmen berichten, dass die angezeigten Ladendiebe meist ohne größere Konsequenzen davonkommen", hieß es. "In der Folge wächst der Frust, oft erspart man sich dann den Aufwand einer viel zu häufig vergeblichen Anzeige."/maa/DP/stw