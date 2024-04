Förderung von Innovationen der nächsten Generation in verschiedenen Anwendungsszenarien

VeriSilicon (688521.SH) kündigte heute seine Teilnahme an der Embedded World 2024 in Nürnberg an, wo das Unternehmen an seinem Stand in Halle 4A-518 die neuesten Technologien und fortschrittlichen Lösungen für verschiedene führende Produkte seiner Kunden vorstellt.

VeriSilicon bietet seinen Kunden intelligente, sichere und äußerst anpassungsfähige Lösungen aus einer Hand, die eine Vielzahl von Schlüsselbereichen abdecken, wie z. B. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, Internet der Dinge (IoT), Unterhaltungselektronik und intelligente Geräte, Rechenzentren und Hochleistungscomputer, intelligente Gesundheitsfürsorge und Automobilelektronik. Zu den herausragenden Vorführungen gehören:

KI und maschinelles Lernen : Ein hochleistungsfähiger KI-PC mit der Chiplet-Beschleunigungskarte von Blue Ocean unter Verwendung von GPGPU- und NPU-IPs von VeriSilicon, Google Open Se Cura von VeriSilicon, ein KI-Prozessor für intuitives Sehen mit dem VeriSilicons Dual-Channel Image Signal Processor (ISP) IP

: Ein hochleistungsfähiger KI-PC mit der Chiplet-Beschleunigungskarte von Blue Ocean unter Verwendung von GPGPU- und NPU-IPs von VeriSilicon, Google Open Se Cura von VeriSilicon, ein KI-Prozessor für intuitives Sehen mit dem VeriSilicons Dual-Channel Image Signal Processor (ISP) IP IoT : VeriSilicons LE Audio konforme komplette Bluetooth Low Energy IP Lösung, LE Mesh Systemlösung basierend auf VeriSilicon's BLE Technologie.

: VeriSilicons LE Audio konforme komplette Bluetooth Low Energy IP Lösung, LE Mesh Systemlösung basierend auf VeriSilicon's BLE Technologie. Unterhaltungselektronik und intelligente Geräte : Ein 8K-Fernseher der nächsten Generation und eine führende Smart-Kamera, die mit VeriSilicons Neural Network Processor (NPU) IP integriert sind, eine Drohne der nächsten Generation mit VeriSilicons Video Processor Unit (VPU) IP Smart Watches und Smart AR-Brillen, die auf VeriSilicons Graphics Processor Unit (GPU) IP und Display Processor IP basieren, Smart Home-Geräte, die mit VeriSilicons IPs eingebettet sind.

: Ein 8K-Fernseher der nächsten Generation und eine führende Smart-Kamera, die mit VeriSilicons Neural Network Processor (NPU) IP integriert sind, eine Drohne der nächsten Generation mit VeriSilicons Video Processor Unit (VPU) IP Smart Watches und Smart AR-Brillen, die auf VeriSilicons Graphics Processor Unit (GPU) IP und Display Processor IP basieren, Smart Home-Geräte, die mit VeriSilicons IPs eingebettet sind. Rechenzentrum und High-Performance-Computing : VeriSilicon's Videotranscoding-Plattform der zweiten Generation für Rechenzentren.

: VeriSilicon's Videotranscoding-Plattform der zweiten Generation für Rechenzentren. Intelligente Gesundheitsfürsorge : VeriHealthi-Plattform zur Gesundheitsüberwachung, basierend auf VeriSilicons ZSP Digital Signal Processor (DSP) und BLE IPs.

: VeriHealthi-Plattform zur Gesundheitsüberwachung, basierend auf VeriSilicons ZSP Digital Signal Processor (DSP) und BLE IPs. Automobilelektronik: Automobil-SoC, ermöglicht durch VeriSilicons ISO 26262-konforme IPs und Subsysteme.

Das Halbleiter-IP-Lizenzierungsgeschäft von VeriSilicon hat den größten Marktanteil in China und steht weltweit an siebter Stelle 1 Unter den zehn größten IP-Unternehmen weltweit liegt VeriSilicon bei der Anzahl der IP-Kategorien auf Platz zwei 2 Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im GPU-Sektor hat VeriSilicon sein GPU-IP in fast zwei Milliarden Chips ausgeliefert. Darüber hinaus wurde die von VeriSilicon selbst entwickelte NPU-IP in 128 KI-SoCs integriert, die von 72 Lizenznehmern in mehr als 10 Marktsegmenten geliefert wurden, und wurde in über 100 Millionen KI-fähigen Chips weltweit ausgeliefert. Im Bereich der Videoverarbeitung bietet die erste Generation der Videotranskodierungs-Beschleunigungslösung von VeriSilicon, die in die VPU-IP des Unternehmens integriert ist, die sechsfache Transkodierungsleistung herkömmlicher High-End-CPUs bei nur 1/13 des Stromverbrauchs. Diese innovative Technologie wurde erfolgreich auf Medienbeschleunigerchips angewandt, die für führende globale Chipunternehmen auf der Grundlage des 5-nm-Prozesses maßgeschneidert wurden, und hat das Stadium der Massenproduktion erreicht.

Im Rahmen des Konferenzprogramms der Embedded World wird Shang-Hung Lin, Vice President of Vision Image Product bei VeriSilicon, eine Keynote zum Thema Implementing Transformer Neural Networks for Visual Perception on Embedded Devices in der Session 7.8 über eingebettete Vision Edge-KI am 10. April um 13:45 Uhr halten.

"Wir freuen uns sehr, unsere neuesten und innovativen IP-Lösungen auf der Embedded World 2024 zu präsentieren. Unser umfassendes IP-Portfolio für die intelligente Pixelverarbeitung von Glas zu Glas (von der Kamera bis zum Display) ist siliziumerprobt, produktionserprobt und anwendungserprobt und kann für eine Vielzahl von Anwendungen konfiguriert werden, die von Anwendungen mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zu Hochleistungsanwendungen in Rechenzentren reichen", sagte Wei-Jin Dai, Executive VP und Geschäftsführer der IP-Division bei VeriSilicon. "Zusätzlich zu unserem eigenen IP-Angebot haben wir auch mit Drittanbietern wie RISC-V IP-Anbietern und GUI-Software-Anbietern zusammengearbeitet, um unseren Kunden wettbewerbsfähige Lösungen anbieten zu können. Unser Engagement für IP-Innovationen zielt darauf ab, den Erfolg unserer Kunden zu fördern und sie in die Lage zu versetzen, innovative Produkte schneller auf den Markt zu bringen."

Um Live-Demos zu erleben und mit den Experten von VeriSilicon ins Gespräch zu kommen, besuchen Sie bitte unseren Stand im Messezentrum Nürnberg (Standnummer: Halle 4A-518) oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns per E-Mail an eu-sales@verisilicon.com.

1 Nach Angaben von IPnest, April 2023

2 Laut IPnests IP-Kategorisierung und Offenlegungsinformationen der Unternehmen

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

