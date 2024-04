Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, gab heute die Verfügbarkeit des Motion and Light Sensor P2 bekannt. Dabei handelt es sich um einen Bewegungssensor der neuen Generation, der auf dem Thread-Protokoll und dem branchenübergreifenden Matter-Standard basiert. Die native Matter-Konnektivität bietet eine beispiellose Kompatibilität mit Smart-Home-Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home und Samsung SmartThings1. Dank der lokalen Netzwerkfähigkeiten von Matter sorgt der P2-Sensor für eine bessere Reaktionsfähigkeit und höhere Zuverlässigkeit.

"Auf dem rasant wachsenden globalen Markt für Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR) konnte Aqara mit über 100.000 verkauften Geräten im letzten Jahr einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen", so Cathy You, Aqara Senior Vice President, Global Business and Strategy. "Die Markteinführung des Motion and Light Sensor P2, der unsere renommierte Sensortechnologie mit den neuesten Konnektivitätsprotokollen und -standards kombiniert, unterstreicht unseren zukunftsorientierten Ansatz und unser Engagement, Smart-Home-Lösungen bereitzustellen, die für den Fortschritt von morgen gerüstet sind."

Der Motion and Light Sensor P2 kombiniert einen PIR-Bewegungssensor mit Ultraweitwinkel mit einem eigenständigen Beleuchtungssensor, der eine präzise Erkennung von bis zu 7 Metern und 170° in horizontaler Richtung ermöglicht2. Dadurch wird eine Reihe von Anwendungsszenarien möglich, angefangen bei einer automatischen Beleuchtung über die Verbesserung der Sicherheit bis hin zur Steuerung der Klimatisierung. Außerdem misst der Sensor unabhängig von der Bewegungserkennung die Lichtintensität3 und ermöglicht so eine ausgefeilte Steuerung von Beleuchtung und Fensterabdeckung für optimalen Komfort und Energieeffizienz. Der Motion and Light Sensor P2 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine robuste Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu zwei Jahren, die einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand gewährleistet.

Als Thread-fähiges Gerät lässt sich der Motion and Light Sensor P2 mit jedem Matter-Controller mit Thread Border Router-Funktionalität verbinden und ist dank der Multi-Admin-Funktion von Matter auf mehreren kompatiblen Plattformen einsetzbar. Zudem bietet der Sensor einige exklusive Funktionen von Aqara Home, wie z. B. anpassbare Empfindlichkeits- und Erkennungszeiteinstellungen für eine individuell angepasste Leistung4. Die Nutzer können beide Parameter über die Aqara Home App einstellen, die einen eigenen Thread-fähigen Matter-Controller von Aqara erfordert, zum Beispiel den kommenden Hub M3.

Der Motion and Light Sensor P2 ist Teil von Aqaras wachsender Thread-fähiger Produktlinie und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, das Smart-Home-Erlebnis durch verbesserte Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. In den kommenden Monaten werden weitere Thread-fähige Geräte von Aqara erwartet, darunter der bereits erwähnte Hub M3 und die Nachrüstlösung für den Hauszugang Smart Lock U200.

Der Motion and Light Sensor P2 ist ab sofort in den Amazon Brand Stores von Aqara in Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Vereinigtes Königreich) und Asien (Japan) sowie bei ausgewählten Aqara-Händlern weltweit erhältlich5

Weitere Informationen über den Sensor finden Sie auf unserer Website.

1. Für die Verbindung mit dem entsprechenden Matter-fähigen System ist ein Matter-Controller mit Thread Border Router-Funktionalität erforderlich.

2. Basierend auf dem internen Labortest, gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C (ca. 77 °F) und hoher Empfindlichkeitsstufe.

3. Die Funktion der Beleuchtungserkennung ist zum Zeitpunkt der Markteinführung nicht für Alexa verfügbar.

4. Der Sensor ist standardmäßig auf eine mittlere Empfindlichkeit und eine 30-sekündige Erkennungszeit eingestellt.

5. Die Produktverfügbarkeit kann je nach Vertriebskanal variieren.

