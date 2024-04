Bitcoin Halving: Experte nennt 5 Gründe für Kursexplosion!

Der Bitcoin Kurs fällt in den letzten 24 Stunden rund 2 Prozent und tendiert dennoch auf Wochensicht deutlich fester. Denn hier konnte Bitcoin rund 8 Prozent an Wert gewinnen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,386 Billionen US-Dollar und zwischenzeitlich war das Verlaufs- und Allzeithoch bei rund 73.800 US-Dollar auch schon einmal in Schlagdistanz.

Dennoch richtet die Krypto-Welt ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf das Bitcoin-Halving. Obgleich in den Krypto-Medien mitunter die Coverage noch unter vergangenen Bullenmärkten liegt und ein echter Hype nicht entstehen möchte, zeigen die Daten mitunter ein anderes Bild.

Denn zum einen notiert der Bitcoin eben knapp unterhalb des Allzeithochs, während auch die folgenden Google-Trends-Daten ein zurückkehrendes Interesse am Bitcoin-Halving zeigen.

Allerdings zeigt der Suchterminus Bitcoin ein anderes Bild. Hier liegen wir noch klar unter den Höchstständen aus vergangenen Zeiten. Die Retail-Anleger sind eben noch nicht zurück und institutionelle Anleger befeuern die aktuelle Rallye. Dies ist jedoch in erster Linie positiv - denn es scheint, als gebe es noch Spielraum für weitere Kursgewinne.

Insoweit argumentiert auch der Krypto-Trader Lark Davis, dass der Markt gar nicht bullisch genug sein könnte. Dieser referiert zwar auf andere Ereignisse - ein Blick auf seinen neuen Tweet bei X zeigt jedoch, dass es wirklich mannigfaltige Argumente für einen fortgesetzten Bullenmarkt bei Bitcoin gibt.

Bitcoin Prognose: Darum ist der Experte bullisch

The Bitcoin halving is just 10 days away.



Denn der Analyst argumentiert, dass die allgemeine Marktstimmung für Bitcoin nicht ausreichend optimistisch sei, insbesondere angesichts der bevorstehenden Halbierung der Bitcoin-Belohnungen in nur 10 Tagen. Dabei untermauert er seine Einschätzung mit mehreren zentralen Faktoren: Die Menge an Bitcoin, die auf Börsen verfügbar ist, hat den niedrigsten Stand seit sechs Jahren erreicht, was auf eine Verknappung des Angebots hindeutet.

Zudem planen bedeutende Finanzmärkte wie Hongkong und Südkorea die Zulassung von Bitcoin-ETFs, während die Londoner Börse bereits Bitcoin-ETNs listet. Auch an den Over-the-Counter (OTC) Schaltern wird Bitcoin knapp. Ein Angebotsschock droht.

Diese Entwicklungen deuten auf eine wachsende institutionelle Akzeptanz und eine steigende Nachfrage hin, die in der aktuellen Marktstimmung noch nicht vollständig reflektiert wird. Denn die potenzielle Adoption, die einen Angebotsschock begünstigt, geht weit über die USA hinaus.

Bitcoin Halving 2024: Alles anders oder explodiert der Kurs wieder?

Im Laufe dieses Monats steht nun also das wohl wichtigste Ereignis für Bitcoin an: die Halbierung. Historisch gesehen haben Käufe vor den Halvings oft beeindruckende Renditen für Investoren erzielt. Der April markiert einen wichtigen Zeitpunkt, denn die bevorstehende Halbierung könnte den Preis des führenden Kryptowährung stark antreiben. Nachdem Bitcoin bereits früher in diesem Jahr neue Höchststände erreicht hatte, stellt sich die Frage, wie viel weiter der Kurs in diesem Jahr noch steigen könnte. Denn untypisch gab es dieses Mal bereits vor dem Halving ein Rekordhoch.

Die Dynamik des Bitcoin-Marktes hat sich durch die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs grundlegend gewandelt. Seit Anfang 2020 ist das handelbare Bitcoin-Angebot rückläufig, was eine bedeutende Abweichung von früheren Zyklen darstellt und darauf hindeutet, dass Investoren mit langfristigen Positionen weniger geneigt sind, ihre Bitcoin-Gewinne zu realisieren. Dies wirkt doch stark bullisch.

Mit über 19 Millionen Bitcoin im Umlauf und einem festgelegten Höchstlimit von 21 Millionen macht die Halbierung das Mining immer schwieriger und halbiert die Anreize für Miner. Dies könnte langfristig zu einer Verknappung des Angebots führen, die den Preis weiter in die Höhe treibt. Selbst wenn Miner häufig ihre Bitcoins verkaufen, haben sie eben deutlich weniger zur Verfügung.

Bitcoin Alternative: Jetzt in Dogeverse investieren?

Bitcoin bleibt im Zentrum der meisten Krypto-Investitionsstrategien, doch risikobereite Händler experimentieren oft gerne auch mit anderen Kryptowährungen, um ihr Portfolio zu diversifizieren und überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. In diesem Zusammenhang könnte Dogeverse als neuer Meme-Coin besonders interessant werden, insbesondere im Vorfeld des sogenannten Dogecoin-Days. Der Vorverkauf von Dogeverse startete am Montag und zog schnell 300.000 US-Dollar an. Für Spannung ist augenscheinlich bereits gesorgt.

Dogeverse zeichnet sich nun also durch die Fähigkeit aus, auf mehreren Blockchain-Plattformen zu laufen, darunter Ethereum, BNB Smart Chain und Polygon, mit geplanten Erweiterungen auf Solana, Base und Avalanche. Diese Vielseitigkeit durch Multichain-Feature könnte Dogeverse zu einer attraktiven Option im wachsenden Meme-Coin-Markt machen und es von bestehenden Angeboten abheben. Denn mehr Blockchains bedeuten eben auch mehr Liquidität. In Phase 1 können Anleger noch günstig in Dogeverse investieren.

