CHICAGO (dpa-AFX) - Aircraft manufacturer Boeing Co. (BA), Tuesday announced anticipated deliveries across its commercial and defense operations for the first quarter.



The company expects to make a total delivery of 83 airplanes under the commercial program and 14 airplanes under the defense program.



Currently, Boeing's stock is climbing 0.04 percent, to $181.64 on the New York Stock Exchange.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken