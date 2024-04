Anzeige / Werbung

Reddit Aktie: IPO der Social Media Plattform. Wird RDDT selbst ein WallStreetBets Hype?

Als Unternehmen hat Reddit eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Von einem kleinen Start-up mit 100,000 US-Dollar Startkapital zu einem der am häufigsten besuchten Websites der Welt, zieht Reddit Investitionen und Partnerschaften von namhaften Unternehmen, wie jüngst mit Google kommuniziert, an. Darüber hinaus hat Reddit in den letzten Jahren Initiativen gestartet, um die Plattform sicherer und benutzerfreundlicher zu gestalten, einschließlich der Einführung strengerer Richtlinien zur Bekämpfung von Belästigung und Missbrauch. Um dieser einzigartigen Rolle im digitalen Ökosystem gerecht zu werden, wird beim weiteren Wachstum auch das Thema KI einen Raum erhalten.

Aus Sicht der Finanzmärkte war der Börsengang ein Erfolgt. Auf dem Weg zu weiterem Wachstum erwartet der Markt nun jedoch auch einen Gewinn in der Bilanz, der bisher nicht erzielt werden konnten. Von ersten Analystenratings bis zur Bewertung spannen wir daher den Bogen bei der Reddit-Aktie und analysieren das noch junge Chartbild mit dem Freestoxx-Tool für Dich.

