Trotz guter Arbeitsmarktdaten tendiert EUR / USD seitwärts - doch das könnte sich ändern. Außerdem: Von welchem Effekt Südafrikas Rand profitiert und wohin EUR / PLN laufen könnte.EUR / USD Das Währungspaar EUR / USD zeigt sich aktuell zwar richtungslos, doch deuten sich sowohl kurz- als auch langfristig klare Marktbewegungen an. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA fiel mit 303.000 am vergangenen Freitag erneut sehr positiv aus. Normalerweise sind derartige Daten dazu geeignet, den US-Dollar deutlich aufzuwerten. Diese Bewegung blieb aber aus. Das könnte mit den am Mittwoch erwarteten Inflationsdaten aus den USA zusammenhängen. Passen auch diese ins Bild einer äußerst robusten …