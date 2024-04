Embedded World --Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, die kommerzielle Verfügbarkeit des RG255C-GL 5G RedCap Sub-6 GHz LGA-Moduls bekannt zu geben, das eine umfassende 5G- und 4G-Abdeckung auf der ganzen Welt bietet. Basierend auf dem Snapdragon® X35 Basisband-Chipsatz von Qualcomm Technologies, Inc. bietet das RG255C-GL eine außergewöhnliche drahtlose Leistung, die eine nahtlose 5G-Kommunikation mit niedriger Latenz und fortschrittliche Funktionen wie 5G LAN, URLLC und Network Slicing ermöglicht.

Der RG255C-GL, der den 3GPP Release 17-Standards entspricht, verfügt über einen kompakten LGA-Formfaktor mit den Abmessungen 32,0 mm x 29,0 mm x 2,4 mm. Mit beeindruckenden Datenraten von 223 Mbit/s im Downlink und 123 Mbit/s im Uplink ist es für Anwendungen wie CPEs, MiFi, Router, Gateway oder Industrie-PDAs geeignet. Darüber hinaus unterstützt dieses Modul den LTE Cat 4 und 5G Sub-6 SA Modus und gewährleistet so die Kompatibilität mit Rel-15 und Rel-16 Netzwerken für eine nahtlose Integration und vielseitige Bereitstellung.

Darüber hinaus ist das Modul mit den kleineren Modulen der EG2x-Serie von Quectel 4G kompatibel, die die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden an mittlere Geschwindigkeit, große Kapazität, niedrige Latenz und hohe Zuverlässigkeit erfüllen können, so dass es sich ideal in aktuelle Geräteanwendungen integrieren lässt.

"Die kommerzielle Verfügbarkeit des RG255C-GL 5G RedCap-Moduls bietet unseren Kunden Zugang zu den Vorteilen von 5G ohne die damit verbundenen Kosten und den Stromverbrauch", kommentiert Norbert Muhrer, Präsident und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Diese Technologie ebnet den Weg für diverse IoT-Anwendungen, die eine weltweite 4G- und 5G-Abdeckung mit ultrazuverlässiger Kommunikation mit geringer Latenz (URLLC) und Network Slicing erfordern."

Das RG255C-GL ist für den globalen Markt konzipiert und deckt nahezu alle Mainstream-Carrier weltweit ab. Das Modul ist mit der Ortungstechnologie IZat? von Qualcomm® ausgestattet und bietet GPS-, GLONASS-, BDS- und Galileo-Ortungsfunktionalitäten. Mit dem integrierten GNSS-Empfänger können Kunden ihr Produktdesign optimieren und gleichzeitig von verbesserten Positionierungsfunktionen mit höherer Geschwindigkeit und Genauigkeit profitieren.

Dank einer Vielzahl von Schnittstellen wie USB 2.0, PCle 2.0, PCM, UART, SGMII und SPI sowie einer großen Anzahl von Treibern ist dieses Modul ideal für eine Vielzahl von RedCap-Anwendungen.

Quectel legt bei der Entwicklung seiner IoT-Module größten Wert auf Sicherheit. Angefangen bei der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Softwareentwicklung integriert Quectel die besten Industriepraktiken und Standards, um potenzielle Schwachstellen zu beseitigen. Quectel arbeitet mit unabhängigen Prüfstellen zusammen, um Risiken zu minimieren und Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, wie z. B. die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Firmware-Binäranalysen während des gesamten Softwareentwicklungszyklus.

Das RG255C-GL RedCap-Modul wird zusammen mit einer Reihe von Antennen erhältlich sein, wodurch Entwickler die Möglichkeit haben, Modul und Antennen gleichzeitig zu erwerben, was die Kosten und die Zeit bis zur Markteinführung reduziert.

Besucher der Embedded World können mehr über das RG255C-GL 5G RedCap Modul auf dem Quectel Stand unter der Standnummer 3-318 erfahren.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der sich auf einen hervorragenden Support und Service stützt. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen beim Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth -Modulen, sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

