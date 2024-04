Vor-Ort-Laborinspektionen ermöglichen es Anbietern von regulierten Biopharma-Dienstleistungen, ihre Qualität und Fähigkeiten gegenüber potenziellen Partnern zu präsentieren.

Scientist.com, der führende Marktplatz für Forschung und Entwicklung in der pharmazeutischen Industrie, gab heute bekannt, dass Sanguine Biosciences, ein führender Anbieter von Bioproben, der Forscher mit den benötigten Bioproben über ein Direktspendermodell verbindet, um die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Präzisionsmedizin sowie Zell- und Gentherapie zu beschleunigen, erfolgreich eine VERIF.i Vor-Ort-Bewertung abgeschlossen hat. VERIF.i hilft den Anbietern des Scientist.com-Marktplatzes, ihre internen Prozesse und die Einhaltung von Best Practices sowohl gegenüber bestehenden als auch potenziellen neuen Kunden zu demonstrieren.

"Durch die direkte Einbindung von Spendern baut Sanguine eine der branchenweit größten Sammlungen von ethisch einwandfrei beschafften Kollektionen auf, die umfangreiche Daten über die Bioproben enthält", erklärte Brian Neman, CEO von Sanguine. "Das VERIF.i-Programm von Scientist.com ermöglicht es uns, die außergewöhnliche Qualität unserer Dienstleistungen für Bioproben und Biorepositorien sowie das Engagement unseres Teams, die Kluft zwischen Spendern und Forschern zu überbrücken, weiter zu demonstrieren."

Sanguine unterstützt die translationale, klinische sowie zell- und gentherapeutische Forschung. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die prospektive Entnahme von Bioproben direkt von ihrem Spendernetzwerk, Aphereseprodukte wie Leukopaks und LeukoLots, die Inventarisierung von Bioproben und Biorepository-Services. Ihre Forschungsprodukte und -dienstleistungen erleichtern fortgeschrittene Therapieentwicklungsprogramme von der Entdeckung bis zur Herstellung.

"Menschliche biologische Proben sind zunehmend wichtige Werkzeuge in der Arzneimittelforschung und -entwicklung, aber Forscher in den Biowissenschaften haben oft Schwierigkeiten, qualitativ hochwertige, ethisch einwandfreie menschliche Proben zu finden", sagte Matt McLoughlin, SVP of Categories Compliance bei Scientist.com. "VERIF.i wurde entwickelt, um einen standardisierten Prozess zu schaffen, der Forschern und Probenanbietern dabei hilft, sicherzustellen, dass die in der Forschung verwendeten Proben den erwarteten Qualitäts- und ethischen Standards entsprechen."

Weitere Informationen über VERIF.i finden Sie unter https://www.scientist.com/verifi/

Über Sanguine Biosciences

Sanguine Biosciences beschleunigt die Einführung der personalisierten Medizin, indem es Patienten die Möglichkeit gibt, ihre Gesundheitsdaten zu nutzen und sich an der biomedizinischen Forschung zu beteiligen. Durch die Zusammenführung von kommentierten Patienten-Bioproben mit realen und analytischen Daten liefert Sanguine verwertbare Biomarker-Entdeckungs- und Validierungsstudien, die die Kluft zwischen Patienten und Wissenschaftlern, die an innovativen Therapien arbeiten, überbrücken. Durch die Unterstützung der translationalen und klinischen Forschung bei 30 der 40 weltweit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen hat Sanguine die Forschung und Entwicklung beschleunigt und das Vertrauen in die Arzneimittelentwicklung und die Produktionspipelines gestärkt. In den letzten vier Jahren hat Sanguine die prestigeträchtige Auszeichnung als "Great Places to Work" Unternehmen erhalten. Im Jahr 2023 wurde Sanguine auf der Inc. 5000 America's Fastest Growing Private Companies, Fortune Best Workplaces in BioPharma und Fortune Best Small Workplaces aufgeführt. Besuchen Sie sanguinebio.com um mehr zu erfahren.

Über Scientist.com

Scientist.com ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in San Diego, dessen Ziel es ist, die Entdeckung neuer Medikamente schneller und kostengünstiger zu machen. Im Mittelpunkt steht ein KI-gestützter Marktplatz, der Arzneimittelforscher dabei unterstützt, innovative Technologien zu nutzen, um ihre Ideen schnell in instruktive Daten umzusetzen. Über Scientist.com kommunizieren Wissenschaftler direkt mit Forschungsexperten in über 4.000 Laboren weltweit, um komplexe Forschungsexperimente zu entwerfen und durchzuführen. Besuchen Sie scientist.com um mehr zu erfahren

