ExaGrid setzt sein Wachstum fort 13 aufeinanderfolgende Quartale mit freiem Cashflow

ExaGrid die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass das erste Quartal (Q1), das am 31. März 2024 endete, das stärkste in der Geschichte des Unternehmens war.

Das erste Quartal von ExaGrid war in Bezug auf Buchungen und Umsatz das beste erste Quartal in der Geschichte des Unternehmens. Das Unternehmen erwirtschaftete im 13. Quartal in Folge einen positiven Free Cash Flow (FCF), eine positive Gewinn- und Verlustrechnung und ein positives EBITDA. ExaGrid hat mittlerweile mehr als 4.200 aktive Kunden aus dem oberen Mittelstand bis hin zu Großunternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten nutzen. Das Wachstum von ExaGrid beschleunigt sich, und das Unternehmen stellt neue Mitarbeiter ein, um seine Vertriebsteams weltweit zu erweitern.

"ExaGrid steigert weiterhin sein Umsatzwachstum und erzielt gleichzeitig ein positives EBITDA, eine positive Gewinn- und Verlustrechnung und einen positiven Free Cash Flow. Wir haben weltweit über 4.200 aktive Kundeninstallationen erreicht. ExaGrid hat weiterhin eine Gewinnrate von 70 bei der Ersetzung von Primärspeichern hinter der Backup-Anwendung sowie von Deduplizierungs-Appliances wie Dell Data Domain, HPE StoreOnce und Veritas NetBackup Storage Appliances. Die Kundenbindungsrate von ExaGrid liegt bei über 95 %, und 99 der Kunden nutzen Wartung und Support. Dies sind zwei branchenführende Kennzahlen für den Kundenerfolg. Unser Geschäft ist in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten stark, und wir konzentrieren uns verstärkt auf den asiatisch-pazifischen Raum", sagt Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid.

"Vor Jahren erkannte ExaGrid, dass kein Anbieter Speicher speziell für die Datensicherung herstellte, da sie alle Primärspeicherprodukte als Backup-Speicherziele verkauften, was teuer ist, oder sie verkauften Inline-Deduplizierungs-Appliances, die bei Backups und Wiederherstellungen langsam sind und zu kostspieligen vollständigen Upgrades führen. Backup-Storage hat aufgrund großer Backup-Aufträge, inkrementeller Sicherungen, synthetischer Fulls, Backup-Rotation, langfristiger Aufbewahrung und vieler anderer Aspekte, die Backup-Storage von primärem Storage unterscheiden, einzigartige Anforderungen. Der einzigartige Tiered Backup Storage von ExaGrid wurde speziell entwickelt, um die Backup-Leistung, die Wiederherstellungsleistung, die Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen, die Sicherheit, die Wiederherstellung von Ransomware und die Disaster Recovery zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit von Backups zu erhöhen, und zwar mit niedrigen Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit", so Andrews. "Primärspeicher sind nicht so schnell für große Backup-Aufträge, in der Regel nicht skalierbar, sehr teuer für die längerfristige Aufbewahrung, und sie sind dem Netzwerk zugewandt, was sie anfällig für Sicherheitsangriffe macht. Inline-Deduplizierungs-Vorrichtungen sind langsam für Backups, langsam für Wiederherstellungen, nicht skalierbar und ebenfalls netzwerkorientiert, was sie anfällig für Sicherheitsangriffe macht.

"ExaGrid ist stolz darauf, ein hochgradig differenziertes Produkt zu haben, das einfach funktioniert, das tut, was wir sagen, das richtig dimensioniert ist, das gut unterstützt wird und das einfach seine Aufgabe erfüllt. Wir können diese Behauptungen mit unserer 95-prozentigen Nettokundenbindung, einer NPS-Bewertung von +81 und der Tatsache untermauern, dass 94 unserer Kunden unsere Funktion Retention Time-Lock for Ransomware Recovery aktiviert haben und 99 unserer Kunden unseren jährlichen Wartungs- und Supportplan in Anspruch nehmen", so Andrews.

Höhepunkte von Q1 2024:

Auslieferung der neuen 2U EX84- und EX189-Appliance-Modelle, die den Platzbedarf im Rack erheblich reduzieren

13. Quartal in Folge mit positivem Cashflow, EBITDA und P&L

Quartal in Folge mit positivem Cashflow, EBITDA und P&L Vergrößerung des Führungsteams im Vertrieb: Ernennung von Sam Elbeck zum Vizepräsident für Americas Sales and Channel Partners Ernennung von Rohan Cook zum Regionalvizepräsident für den APAC-Vertrieb

Anerkennung in Branchenpublikationen: Die EX189-Appliance wurde im DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report 2024-25 als TOP 5 Backup-Target ausgezeichnet Die EX18 wurde als TOP 5-Backup-Ziel im DCIG TOP 5 Sub-2PB Cyber Secure Backup Target Global Edition Report 2024-25 ausgezeichnet ExaGrid Partnerprogramm für Wiederverkäufer erhält 5-Sterne-Auszeichnung im CRN Partner Program Guide 2024



Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier bietet die niedrigsten Kosten für die Langzeitaufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure vollständige Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Storage-Ansatz mit einer netzwerkunabhängigen Ebene, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenberichten. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

