Fantom News: Explodiert die Layer-1 nun auch durch Memecoins?

Memecoins haben in der letzten Zeit einigen Layer-1s zu einer bedeutenden Nachfrage verholfen, die sich auch anderweitig förderlich auf die Ökosysteme ausgewirkt hat. Nach Bitcoin, Solana und Base könnte jetzt Fantom aufgrund seines innovativen Ansatzes das nächste Netzwerk sein, welches von dem Hype um die Memecoins profitiert. Aber was unterscheidet Fantom genau von den anderen und wie hat sich das Netzwerk ansonsten in der letzten Zeit entwickelt? Lesen Sie jetzt die Fantom News, um nichts Wichtiges zu verpassen!

Fantom betritt den gefragten Markt der Memecoins

Die Memecoins sind laut den Untersuchungen von CoinGecko von allen Kryptosektoren in diesem Jahr am stärksten gestiegen. Ein Grund für die extreme Nachfrage liegt in der wachsenden Anzahl von Memecoin-Millionären und der Antizipation des Bullenmarktes, welcher aufgrund des Bitcoin-Halvings und der gestiegenen Nachfrage durch die Bitcoin-Spot-ETFs sowie die zugenommene institutionelle Akzeptanz erwartet wird.

Eine Blockchain, die von dem Ansturm auf die Memecoins besonders profitiert hatte, war Solana. Dabei haben einige Memetoken in Tagen bis Monaten Marktkapitalisierungen in Milliardenhöhe erzielt. Dies kam auch dem Ökosystem von Solana selbst zugute, das ein Nutzerwachstum und eine höhere Aktivität verzeichnet hat, was wiederum SOL zu Kursanstiegen verholfen hat.

Ebenso hat nun die Ethereum-Layer-2 Base von der Kryptobörse Coinbase zuletzt eine steigende Nachfrage und einen schnell wachsenden TVL (Total Value Locked) verzeichnet. Aber auch Bitcoin hatte einen Ansturm erlebt, als mithilfe von Inscriptions neben den Ordinals-NFTs auch BRC-20-Token ermöglicht wurden.

Diese positiven Entwicklungen für Blockchains möchte sich nun auch Andre Cronje, der Gründer von Fantom, zunutze machen. In seinem jüngsten Blogbeitrag auf Medium hatte er dabei auf die Chancen und Risiken der Memecoins hingewiesen sowie Vorschläge für sicherere Investments gemacht.

Fantom soll optimierte Memecoins bieten

Andre Cronje verwies in Bezug auf Memecoins auf das Risiko, dass das Team und frühe Investoren zu Beginn viele Coins verkaufen und somit das Projekt in Gefahr bringen könnten. Weitere Gefahren stellen die Entfernung der Liquidität und die Zugangskontrolle der Token dar.

Als Richtlinien für die Tokenomics nannte er, dass 10 % der Token für Marketing verwendet werden können. Dazu zählt er Listings, AirDrops, Werbung und mehr. Weitere 5 % können für Teamausgaben genutzt werden, wobei in diesem Falle Multisig-Wallets für mehr Vertrauen sorgen. Die übrigen 85 % der Coins können in einer Multisig-Wallet gesperrt werden.

Geplant ist außerdem, dass die Token keine Minting- oder Eigentümer-Eigenschaften haben. Ebenso sollen keine Käufe und Verkäufe innerhalb einer Transaktion getätigt werden können, die größer als 1 % des nominierten Liquiditätspools sind. Somit sollen anfängliches Launch-Snipern und spätere Abverkäufe verhindert werden.

Fantom soll sich dabei nicht nur um die Vorteile des Netzwerks kümmern, sondern ebenso um den Schutz der Community. Mit seinem besonderen Ansatz könnte es die Memecoin-Trader begeistern und zu einer willkommenen Wahl für explosive Memecoin-Glücksspiele werden, nur ohne Betrug. Dies könnte neue Nutzer anziehen sowie die Transaktionen und daher den Wert des Netzwerks steigern.

Wie sich an Solana und Bitcoin erkennen lässt, haben die Memecoins nicht nur die Entwicklung lustiger und sinnloser Kryptowährungen befördert, sondern ebenso mehr Entwickler auf die Blockchains aufmerksam gemacht. Dies hat wiederum dazu geführt, dass mehr nützliche Projekte auf den Chains entstanden sind.

Neuer Memecoin fasziniert Trader im Sturm

Der neu gestartete Vorverkauf des Memecoins Slothana konnte über einen Zeitraum von weniger als zwei Wochen täglich über 1 Mio. USD und insgesamt mehr als 10 Mio. USD erzielen. Denn bei dem Presale erhalten alle denselben Preis, sodass besonders faire Startbedingungen geboten werden.

Obwohl der Presale nur mit einer Solana-Wallet-Adresse und einem Bild gestartet ist, hat er schon am zweiten Tag ein Presale-Widget für einen leichteren Kauf eingeführt. Dies weist auf eine gewisse Professionalität im Vergleich zu anderen Memecoins hin. Zudem gibt es Gerüchte und Indizien, dass das Team des erfolgreichen Memetokens Smog hinter Slothana steht, dessen Coin nach nur 1 Monat um mehr als 27.700 % stieg.

Sonic Upgrade soll im Frühjahr oder Sommer erfolgen

Mithilfe des Sonic Upgrades soll das Fantom Netzwerk auf neue Höhen skalierbar sein. Allerdings wird dafür nicht wie bei anderen Kryptowährungen eine Hard Fork notwendig. Eingeführt wird eine neue virtuelle Maschine, ein optimierter Konsensmechanismus und ein verbesserter Datenspeicher für die Nutzer. Das Sonic Upgrade soll dem Netzwerk eine Geschwindigkeit von 2.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde) ermöglichen.

Zudem wurde Ende März eine Partnerschaft mit Frax Finance bekannt gegeben, um die Entwicklungen auf Sonic voranzutreiben. Der Gründer von Frax Finance, Sam Kazemian, ist dem Projekt zudem als ein Angelinvestor beigetreten. Somit unterstützt er Fantom auch mit seiner Expertise und finanziellen Mitteln. Ein Asset von Frax Finance soll bereits am ersten Tag von Sonic erscheinen.

Bridging-Stablecoin USDC.e von Fantom

We are excited to announce that Fantom's canonical stablecoin, $USDC.e, will launch tomorrow (April 5), supported by @Circle and @Wormhole



USDC.e on Wormhole is bridged from native $USDC, located in a smart contract on Ethereum, and holds the potential to be upgraded to… pic.twitter.com/wr9hp83HPH - Fantom Foundation (@FantomFDN) April 4, 2024

Ebenso wurde von Fantom am 5. April der Bridging-Stablecoin USDC.e gestartet. Dieser soll eine einfache Möglichkeit bieten, um mit dem USDC zu interagieren, welcher von Circle und Wormhole genutzt wird. Das Assets wird von USDC überbrückt und in einem Ethereum Smart Contract verwahrt. Zudem wird es der offizielle Stablecoin des Fantom-Netzwerkes.

TVL von Fantom erlebt einen massiven Absturz

TVL von Fantom | Quelle: DeFiLlama

Das Fantom-Netzwerk hat beim TVL (Total Value Locked) in den Jahren 2021 und 2022 seinen Höhepunkt verzeichnet. Dabei wurden Niveaus jenseits von 7,7 Mrd. USD erreicht. Mittlerweile ist Fantom jedoch von seinen Rekordständen weit entfernt und kommt nur noch auf 150,95 Mio. USD, was einer Reduktion von 98,04 % entspricht.

Volumen von Fantom | Quelle: DeFiLlama

Ebenfalls bescheiden hat sich das Volumen des Fantom-Netzwerks entwickelt. Wie auch beim TVL erlebte es in den Jahren 2021 und 2022 seinen Höhepunkt von bis zu 1,1 Mrd. USD und ist mit 17,64 Mio. USD ebenfalls 98,40 % von seinem Allzeithoch entfernt.

Entwickleraktivität auf Fantom | Quelle: DeFiLlama

Trotz des geplanten Fantom-Upgrades ist dennoch seit Ende 2019 ein Rückgang der Entwickleraktivität feststellbar. Während es damals noch 968 Commits von 23 Entwicklern waren, kam Fantom im März nur noch auf 25 Commits von 3 Entwicklern.

Insgesamt hat sich das Fantom-Netzwerk bescheiden entwickelt und ist weit von seinen alten Höchstständen entfernt. Möglicherweise könnte der Memecoin-Markt diese Schwachstellen überwinden. Dennoch würde eine größere Entwickleraktivität mehr Hoffnungen auf neue Anwendungsfälle und Kurstreiber geben.

