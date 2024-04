Hong Kong Trade Development Council:

Die HKTDC Hong Kong Gifts Premium Fair, Hong Kong International Printing Packaging Fair und DeLuxe PrintPack Hong Kong finden vom 27. bis 30. April statt (Foto: Business Wire)

HKTDC Hong Kong Gifts Premium Fair

Die Messe, die vom 27. bis 30. April im Hong Kong Convention and Exhibition Centre stattfindet, präsentiert eine kuratierte Auswahl an Geschenk- und Premiumprodukten von rund 4000 Ausstellern aus 21 Ländern und Regionen. Der Online-Matching-Service "Click2Match" steht vom 20. April bis 7. Mai zur Verfügung. Die Messe bietet den Ausstellern eine ideale Plattform, um ihre neuesten Produkte vorzustellen und das Networking und die Zusammenarbeit zwischen Branchenexperten zu fördern.

In der Hall of Fine Designs werden sich wieder renommierte globale Marken wie Red A (Hongkong), Tiny Memory (Hongkong), YASHICA (Japan) und viele mehr präsentieren. Der von der Hong Kong Exporters' Association errichtete Pavillon wird die Designkompetenz und Markenqualität lokaler Produktdesigner präsentieren. Auch die prämierten Arbeiten der Hong Kong Smart Design Awards werden ausgestellt, um die Kreativität und das Flair der Marken aus Hongkong für die globale Industrie sichtbar zu machen.

Die mit Spannung erwartete Cultural Creative Corner wird die Messebesucher mit ihrem vielfältigen Angebot an Designermarken und Produkten in einzigartigen Designs in ihren Bann ziehen. In der brandneuen Outdoor Sporting Goods Zone werden die neuesten Trends vorgestellt, zum Beispiel eine Reihe von Produkten wie Campingausrüstung, Tanzschuhe und Sportartikel.

Um die Besucher über die neuesten Marktinformationen auf dem Laufenden zu halten und das Networking zu fördern, gibt es Seminare, die von Branchenakteuren und Verbänden veranstaltet werden, um Einblicke in Bereiche zu gewähren, die entscheidend für die Entwicklung des Sektors sind, zum Beispiel Verbrauchermarkttrends, Nachhaltigkeit und Silberwirtschaft.

Hong Kong International Printing Packaging Fair DeLuxe PrintPack Hong Kong

Die beiden gemeinsam vom Hong Kong Trade Development Council und der CIEC Exhibition Company (HK) Limited organisierten Printpack-Messen finden vom 27. bis 30. April auf der AsiaWorld-Expo statt. Der Online-Matching-Service "Click2Match" steht vom 20. April bis 7. Mai zur Verfügung.

Die Printing Packaging Fair ist ein führender Marktplatz für die Beschaffung von Ausrüstung, Produkten und Dienstleistungen im Bereich Druck und Verpackung. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Luxusverpackungen wird die gefeierte World of DeLuxe PrintPack Zone auf der Messe ausgegliedert und in diesem Jahr als DeLuxe PrintPack Hong Kong eröffnet. Insgesamt werden auf den beiden Messen rund 500 Aussteller vertreten sein, die ein breites Spektrum an branchenführenden Lösungen präsentieren.

Hervorgehobene Bereiche:

Green Printing Packaging: Biologisch abbaubare Materialien, upgecycelte Produkte und innovative grüne Lösungen

Food Beverage Packaging: funktionale Lösungen speziell für frische, gekühlte und verarbeitete Lebensmittel

E-commerce Packaging: kreative Lösungen für Unternehmen, um Chancen im Online-Handel zu nutzen

Auf der ersten DeLuxe PrintPack werden eine Reihe von Druck- und Verpackungslösungen für Luxusgüter wie Schmuck, Uhren, Kosmetika, Gourmet-Lebensmittel und Wein vorgestellt.

In Foren und Networking-Aktivitäten werden Branchentrends, nachhaltige Designs und der Einfluss von Luxusverpackungen auf die Markenidentität thematisiert. Es werden außerdem die Preisträger der Hong Kong Print Awards, des Hong Kong Digital Printing Award und des GAAHK x PolyU Design Packaging Design vorgestellt, um Innovationen im Printpack-Design und in der Produktion zu präsentieren.

Jetzt registrieren: https://tinyurl.com/2jrph7z2

Contacts:

HKTDC-Ausstellungsabteilung:

Joanne Ma/Timothy Hsu

(852) 2240 4602 2240 4308

joanne.ts.ma@hktdc.org timothy.tf.hsu@hktdc.org