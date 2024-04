DJ MÄRKTE ASIEN/Keine klare Tendenz vor wichtigen Daten

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zur Wochenmitte zeigt sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien erneut keine klare Tendenz. Es herrscht weiterhin Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten, die erst nach Handelsende in Asien bekannt gegeben werden. Die Investoren erhoffen sich von den Daten mehr Klarheit, wann die US-Notenbank mit den erwarteten Zinssenkungen beginnen wird. Zuletzt hatten starke US-Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Aussagen von Fed-Mitgliedern die Zinssenkungshoffnungen des Marktes deutlich schwinden lassen. Prognostiziert wird ein Anstieg der Inflationsrate im März auf 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 3,2 Prozent im Februar.

Das deutlichste Plus verzeichnet der Hang-Seng-Index, der um 1,9 Prozent steigt. Hier treibt das kräftige Plus der Alibaba-Aktie, die um 5,2 Prozent zulegt. Chinesische Medien hatten berichtet, dass Gründer Jack Ma ein internes Memo veröffentlicht hat, in dem er die jüngsten Reformen befürwortet. Alibaba kündigte außerdem eine weitere Runde von Preissenkungen im Cloud-Geschäft an. Mit dem Schritt - der dritten Preissenkung innerhalb von zwölf Monaten - will Alibaba von der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung im Bereich künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Im Fahrwasser geht es für die Aktien von Baidu (+1,9%) und Tencent (+2,7%) ebenfalls nach oben.

Dagegen büßt der Schanghai-Composite 0,3 Prozent ein. Teilnehmer verweisen auf Zurückhaltung vor Bekanntgabe der chinesischen Verbraucherpreise für März am Donnerstag. Zudem hat die Ratingagentur Fitch den Ausblick für China auf "negativ" von "stabil" gesenkt, die Einstufung A+ allerdings bestätigt. Zur Begründung verweisen die Analysten auf zunehmende Risiken für Chinas öffentliche Finanzen, da das Land mit unsichereren wirtschaftlichen Aussichten konfrontiert sei und sich von einem auf Immobilien basierenden Wachstum hin zu einem nach Ansicht der Regierung nachhaltigeren Wachstumsmodell entwickelt.

Der Nikkei-225 verliert 0,4 Prozent, womit die Erholungsbewegung der vergangenen Tage erst einmal beendet ist. Hier belasten Abgaben bei den Automobilwerten. So fallen Mazda Motor um 1,1 Prozent. In Seoul ist die Börse wegen der vorgezogenen Parlamentswahl geschlossen. Diese gilt als Abstimmung über den Kurs des amtierenden Staatschefs Yoon Suk Yeol von der konservativen People's Power Party (PPP). In Singapur ruht der Handel wegen des Fests des Fastenbrechens (Hari Raya Puasa).

Die Reserve Bank of New Zealand hat ihren Leitzins wie weitgehend von Ökonomen erwartet stabil bei 5,5 Prozent belassen. Sie signalisierte aber, dass die Geldpolitik angesichts der weiter hohen Inflation noch einige Zeit straff bleiben dürfte. Die meisten Inflationsdaten gehen zwar zurück, sind aber immer noch zu hoch, und auch der Preisdruck reduziert sich nur langsam, so Kelvin Davidson, Ökonom bei CoreLogic NZ. Die Augen seien nun auf die Inflationsdaten für das erste Quartal in der kommenden Woche gerichtet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.851,50 +0,3% +3,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.629,12 -0,4% +17,6% 08:00 Kospi (Seoul) FEIERTAG Schanghai-Comp. 3.038,25 -0,3% +2,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.144,54 +1,9% -1,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) FEIERTAG DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0853 -0,1% 1,0858 1,0858 -1,7% EUR/JPY 164,71 -0,0% 164,79 164,93 +5,9% EUR/GBP 0,8561 -0,0% 0,8566 0,8581 NV GBP/USD 1,2676 -0,0% 1,2677 1,2654 NV USD/JPY 151,78 +0,0% 151,77 151,89 NV USD/KRW 1.348,87 -0,3% 1.352,48 1.355,43 NV USD/CNY 7,1651 +0,0% 7,1650 7,2339 NV USD/CNH 7,2387 +0,0% 7,2375 7,2434 +2,0% USD/HKD 7,8321 +0,0% 7,8310 7,8316 NV AUD/USD 0,6622 -0,1% 0,6628 0,6603 NV NZD/USD 0,6075 +0,3% 0,6059 0,6036 NV Bitcoin BTC/USD 69.054,57 -0,2% 69.195,67 70.716,79 +58,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,26 85,23 +0,0% +0,03 +17,4% Brent/ICE 89,44 89,42 +0,0% +0,02 +16,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.355,05 2.352,73 +0,1% +2,32 +14,2% Silber (Spot) 28,23 28,23 0% 0 +18,7% Platin (Spot) 980,10 980,25 -0,0% -0,15 -1,2% Kupfer-Future 4,31 4,29 +0,5% +0,02 +10,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2024 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.