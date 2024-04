Kelp, eine Plattform im Bereich FinTech-Entscheidungen und -Analysen für alternative Investoren, und PitchBook, ein führender Datenanbieter für den Private- und Public-Equity- und den Kreditmarkt, melden den Abschluss einer Vereinbarung über die Integration von PitchBook-Daten in die Software-Suite von Kelp. Diese Kooperation ist ein wichtiger Meilenstein bei der Suche nach datengesteuerten Lösungen im Kombination mit wegweisender Digitalisierung, um Innovationen im Ökosystem des Private-Equity-Markts zu fördern.

Kelp's Deal Identification module is a "last-mile" dashboard that integrates millions of prepopulated Kelp company and market data points with both internal proprietary files and third-party feeds, such as PitchBook. This aggregated dataset can then be simultaneously queried with discrete parameterization and bespoke scoring rules to produce hyper-relevant shortlists that match users' preferred investment criteria. (Graphic: Business Wire)