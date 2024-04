Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0855 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0867 Dollar festgesetzt. Zum Franken bewegte sich der Euro über Nacht quasi nicht und notiert im frühen Handel auf 0,9809 nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...