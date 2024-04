Am Mittwoch zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt eine leichte Erholung ab. Der DAX wird zum Handelsstart knapp 0,5 Prozent höher bei 18.166 Punkte erwartet. Damit dürfte das Börsenbarometer vorerst die 18.000-Punkte-Marke verteidigen. Zudem könnten diese Themen die Kursentwicklungen am heutigen Handelstag beeinflussen:1. Zurückhaltung an den US-Börsen An der Wall Street endete den Handelstag am ...

